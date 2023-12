Tennis, gli Slam e le Olimpiadi del 2024: date, albo d'oro e curiosità

Tutto quello che c'è da sapere sulle edizioni del 2024 dei principali tornei tennistici: Australian Open, Roland Garrsos, Wimbledon, US Open e Olimpiadi di Parigi 2024

Conclusasi una stagione tennistica è già tempo di pensare alla prossima, che oltre ai tornei del Grande Slam ha in programma un altro grande evento come le Olimpiadi di Parigi, in cui i migliori tennisti del mondo si contenderanno la medaglia d’oro. Andiamo a scoprire date, curiosità e albi d’oro dei principali tornei di tennis della stagione 2024.

Australian Open

L’Australian Open è da tradizione il primo Slam dell’anno, si tiene a Melbourne e il suo campo principale è la Rod Laver Arena, in onore del grande tennista capace di completare in ben due occasione il Grande Slam stagionale. Nato nel 1905, il che lo rende il più “giovane” dei quattro tornei dello Slam, si disputava inizialmente su erba e passò al cemento solamente nel 1988. Il campione in carica è Novak Djokovic, che detiene anche il record di 10 successi. L’edizione 2024 dell’Australian Open è in programma dal 15 al 28 gennaio.

Albo d’oro ultime 10 edizioni:

2014: Stanislav Wawrinka

2015: Novak Djokovic

2016: Novak Djokovic

2017: Roger Federer

2018: Roger Federer

2019: Novak Djokovic

2020: Novak Djokovic

2021: Novak Djokovic

2022: Rafael Nadal

2023: Novak Djokovic

Tennisti con più titoli:

Novak Djokovic: 10 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

(2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023) Roger Federer: 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018)

(2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) Roy Emerson: 6 (1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967)

(1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967) Andre Agassi: 4 (1995, 2000, 2001, 2003)

(1995, 2000, 2001, 2003) Ken Rosewall: 4 (1953, 1955, 1971, 1972)

(1953, 1955, 1971, 1972) Jack Crawford: 4 (1931, 1932, 1933, 1935)

Roland Garros

L’Open di Francia, meglio conosciuto con il nome dell’impianto dove si svolge, Stade Roland Garros – così chiamato in onore dell’omonimo aviatore francese deceduto durante la prima guerra mondiale -, fu fondato nel 1891 ed è l’unico torneo del Grande Slam a disputarsi su terra. Il suo campo principale è il Philippe Chatrier, il recordman di successi è il Re della terra rossa Rafael Nadal con 14 trionfi, mentre il campione in carica è Novak Djokovic. L’edizione 2024 del Roland Garros è in programma dal 26 maggio al 9 giugno.

Albo d’oro ultime 10 edizioni:

2014: Rafael Nadal

2015: Stanislav Wawrinka

2016: Novak Djokovic

2017: Rafael Nadal

2018: Rafael Nadal

2019: Rafael Nadal

2020: Rafael Nadal

2021: Novak Djokovic

2022: Rafael Nadal

2023: Novak Djokovic

Tennisti con più titoli:

Rafael Nadal: 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022)

(2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022) Bjorn Borg: 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)

(1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981) Henri Cochet: 5 (1922, 1926, 1928, 1930, 1932)

(1922, 1926, 1928, 1930, 1932) Novak Djokovic: 3 (2016, 2021, 2023)

(2016, 2021, 2023) Gustavo Kuerten: 3 (1997, 2000, 2001)

(1997, 2000, 2001) Mats Wilander: 3 (1982, 1985, 1988)

(1982, 1985, 1988) Ivan Lendl: 3 (1984, 1986, 1987)

(1984, 1986, 1987) René Lacoste: 3 (1925, 1927, 1929)

Wimbledon

Nato nel 1877, il torneo di Wimbledon non è solo il più antico degli Slam, ma di tutti gli eventi tennistici. Unico torneo del Grande Slam a giocarsi ancora su erba, si disputa nell’impianto dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club e ha nel Centre Court il suo campo principale. Con 8 successi Roger Federer è il tennista maschile con più trionfi, mentre il campione in carica è Carlos Alcaraz, che l’anno scorso sorprese Djokovic in finale. L’edizione 2024 di Wimbledon è in programma dall’1 al 14 luglio.

Albo d’oro ultime 10 edizioni:

2014: Novak Djokovic

2015: Novak Djokovic

2016: Andy Murray

2017: Roger Federer

2018: Novak Djokovic

2019: Novak Djokovic

2020: Non disputato a causa della pandemia Covid

2021: Novak Djokovic

2022: Novak Djokovic

2023: Carlos Alcaraz

Tennisti con più titoli:

Roger Federer: 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017)

(2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) Novak Djokovic: 7 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

(2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022) Pete Sampras: 7 (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000)

(1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000) William Renshaw: 7 (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889)

(1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889) Bjorn Borg: 5 (1976, 1977, 1978, 1979, 1980)

(1976, 1977, 1978, 1979, 1980) Laurence Doherty: 5 (1902, 1903, 1904, 1905, 1906)

Olimpiadi di Parigi 27 luglio 4 agosto

Particolarità della stagione 2024 sarà anche la presenza del torneo Olimpico a Parigi, che si terrà sui campi in terra rossa del Roland Garros. Il tennis ha fatto parte delle Olimpiadi moderne dall’anno della sua fondazione, 1896, all’edizione del 1924, per poi tornare in pianta stabile nel 1988. Il torneo Olimpico di tennis è in programma dal 27 luglio al 4 agosto.

Vincitori olimpici dal 1988:

Seul 1988: Miloslav Mečíř

Barcellona 1992: Marc Rosset

Atlanta 1996: Andre Agassi

Sydney 2000: Yevgeny Kafelnikov

Atene 2004: Nicolas Massú

Pechino 2008: Rafael Nadal

Londra 2012: Andy Murray

Rio 2016: Andy Murray

Tokyo 2020: Alexander Zverev

US Open

Lo US Open è l’ultimo torneo dell’anno tra quelli del grande Slam. Fondato nel 1881, si disputò su campi in erba fino al 1974, poi dal 1975 al 1977 la superficie cambiò nella terra verde e, infine, nel 1978 venne adottato il cemento. Il torneo si tiene a New York a Flushing Meadows e il campo principale è l’Arthur Ashe Stadium, intitolato all’omonimo tennista statunitense che divenne nel 1968 il primo giocatore di colore a trionfare in un Major. Il campione in carica è Novak Djokovic e l’edizione 2024 è in programma dal 26 agosto all’8 settembre.

Albo d’oro ultime 10 edizioni:

2014: Marin Cilic

2015: Novak Djokovic

2016: Stanislav Wawrinka

2017: Rafael Nadal

2018: Novak Djokovic

2019: Rafael Nadal

2020: Dominic Thiem

2021: Daniil Medvedev

2022: Carlos Alcaraz

2023: Novak Djokovic

Tennisti con più titoli:

Bill Tilden: 7 (1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929)

(1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929) William Larned: 7 (1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911)

(1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911) Richard Sears: 7 (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887)

(1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887) Roger Federer: 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

(2004, 2005, 2006, 2007, 2008) Pete Sampras: 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)

(1990, 1993, 1995, 1996, 2002) Jimmy Connors: 5 (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)

Qui trovate tutto il calendario ATP 2024.