24-12-2022 13:48

Non una bella notizia per il tennis italiano e Camila Giorgi. È di oggi, 24 dicembre, la notizia delle indagini, aperte della Procura di Vicenza su false vaccinazioni. Tra le indagate, stando alle prime indiscrezioni ci sarebbe anche la tennista azzurra e marchigiana.

Giorgi indagata: l’indiscrezione de Il Giornale di Vicenza

Secondo “Il Giornale di Vicenza” la tennista italo-argentina avrebbe finto di vaccinarsi contro il Covid-19, per ottenere comunque il green pass e essere abilitata a spostarsi e viaggiare senza problemi oltre che a partecipare ai vari tornei WTA. Tra i grandi tornei dello Slam per i quali è necessaria la certificazione verde, gli Australian Open e gli Us Open. Lo sa bene Novak Djokovic, escluso dal torneo australiano proprio per non aver mai provveduto a vaccinarsi.

Indagine sulle false vaccinazioni: spunta anche Madame

Da mesi, da febbraio, la Procura di Vicenza sta indagando sul caso. In base alle risultanze delle indagini, sono già stati arrestati tre medici con accusa di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato. Oltre alla tennista, indagata per presunto falso ideologico, ovvero aver presentato falsi documenti in luogo pubblico, anche la cantante Madame. Si attendono ora ulteriori approfondimenti.

Giorgi indagata per falso ideologico: atti trasmessi alla Fitp

Gli atti sarebbero stati intanto trasmessi alla Federazione italiana tennis e padel, nuova denominazione della storica Fit. Giorgi, infatti, rischia sanzioni anche a livello sportivo, se dovesse essere accertata una sua responsabilità nella vicenda. Di base a Macerata, non è chiaro perché la tennista azzurra abbia deciso di effettuare il ciclo vaccinale (se mai lo abbia fatto) a Vicenza, in uno studio medico con cui non aveva alcun rapporto prima della pandemia.