Tennis, il web si commuove con Berrettini: Sarai il Maestro del futuro

15-11-2021 14:40

Delusione mista ad amarezza. L’immagine di Matteo Berrettini in lacrime dopo l’infortunio che lo ha costretto al ritiro nel primo match delle Atp Finals 2021 è stata un cazzotto nello stomaco del popolo del web, che già pregustava l’idea di vederlo in lotta per vincere l’edizione torinese del “Torneo dei Maestri”.

Atp Finals, la notte da incubo di Berrettini

Il piacere di ammirare il 25enne romano all’opera nelle Atp Finals di Torino è durato poco più di un’ora. Dopo un set d’altissimo livello giocato nel match d’apertura contro Zverev, infatti, Berrettini è stato costretto al ritiro per un problema muscolare agli addominali. Una delusione enorme per Matteo, che dopo aver saltato le Olimpiadi per infortunio potrebbe essere costretto a mollare in corsa anche le Atp Finals, un appuntamento a cui teneva tantissimo. “E’ stata la serata più brutta della mia carriera” ha dichiarato subito dopo il match. Per poi aggiungere: “Spero di farcela ad essere in campo martedì, proverei a giocare anche al 60%”.

In caso di ritiro subentra Sinner

Se l’ecografia a cui si è sottoposto questo pomeriggio dovesse confermare l’entità dell’infortunio muscolare, Berrettini sarà dunque costretto ad annunciare un ritiro dalle Atp Finals 2021 che al momento sembra nettamente l’ipotesi più concreta. Al suo posto subentrerà Jannik Sinner, il primo panchinaro del torneo. Ma la consolazione di vedere un altro italiano in campo a Torino non basta a smussare la tristezza del popolo dei social, che da ieri sera sta sommergendo Berrettini con migliaia di messaggi di affetto e sostegno.

Sul web affetto e incoraggiamento per Berrettini

C’è chi scrive: “Matteo ho pianto insieme a te. Meritavi un torneo diverso ma la sfiga purtroppo non ti dà tregua”. Oppure: “Senza parole… che tristezza… stava andando benissimo”. E ancora: “Siamo tornati al grande tennis italiano e questo lo dobbiamo anche a Matteo. Quindi rispetto! È un grande e gli auguri di tornare presto”.

“Matteo tranquillo, ti rifarai alle prossime Atp Finals: sono pronto a scommettere che sarai il Maestro 2022” è il pronostico speranzoso di un utente. Sono molti anche quelli che dedicano un pensiero a Sinner, che dovrebbe essere il nuovo portacolori italiano nel torneo torinese: “Vai Jannik, gioca e vinci anche per Matteo” scrive un fan. Anche se l’altoatesino non sembra riscuotere lo stesso affetto incondizionato di Berrettini. E qualcuno ammette: “Jannik è bravo ma ma il suo gioco non mi dà emozioni”. E infine: “Mi spiace, ma per l’altoatesino germanico proprio non riesco ad emozionarmi come con Matteo”.

