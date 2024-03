Tennis Indian Wells, Fognini "canta" sotto la pioggia: rimonta Zapata, vola al secondo turno e vede la top 100

Partita infinita con Zapata Miralles: il ligure rimonta dopo aver ceduto 6-4 nel primo set e vince, sfruttando anche un'interruzione per pioggia

08-03-2024 09:09

Fabio è tornato, anzi, Fabio non se n’è mai andato. E in California dimostra di starci da Dio: nel luogo dove dieci anni fa scoppiò la scintilla con Flavia Pennetta, il tennista di Arma di Taggia (prossimo alle 37 primavere) ritrova anche la vittoria in un Masters 1000, che mancava dall’edizione 2023 degli Internazionali d’Italia. E lo fa al solito in maniera non proprio ortodossa, anzi decisamente anticonvenzionale: batte Bernabe Zapata Miralles dopo una partita infinita, segnata da uno stop di tre ore per pioggia, che poi fanno il paio con le tre ore abbondanti che hanno visto i due restare in campo a darsele di santa ragione.

Pioggia, interruzioni, ribaltoni: è il solito Fabio show

Fognini pareva ormai destinato a salutare Indian Wells quando, sotto 2-1 e con tre palle break da salvare in avvio di terzo set, lo spagnolo era parso prendere il sopravvento. Lì la pioggia è arrivata benedetta: al Tennis Garden l’acqua non è mai la benvenuta (e si vede abbastanza di rado), stavolta però il Fogna ha potuto sinceramente ringraziarla, perché ha impedito che Zapata Miralles potesse scappare via con cognizione di causa, stendendosi un tappeto rosso ai suoi piedi.

Proposito che Fabio ha scongiurato grazie a una veemente ripartenza dopo lo stop: il break arriva lo stesso, ma da quel momento in poi la partita cambia padrone, tanto che il ligure infila cinque game uno dietro l’altro, prendendosi una favolosa vittoria per 6-3 che fa il paio con il 6-2 del secondo parziale, dopo aver ceduto 6-4 nel primo. Il tutto in coda a una partita assai particolare, con tanti turni di battuta brekkati (ne conquista 9 Fognini, 6 lo spagnolo) e fasi altalenanti, tanto che il ligure è arrivato a mettere assieme due strisce di 6 e 5 game vinti consecutivamente.

Fognini rivede la top 100: può dargli una mano Sinner

La vittoria ottenuta in rimonta è pesante perché di fatto consente a Fognini di mettersi alla finestra per quello che è da mesi il suo più grande obiettivo, cioè rientrare nella top 100 mondiale, adesso tornata distante appena 4 punti (virtualmente è numero 101: lo precede Kokkinakis, avversario di Sinner nel secondo turno).

Fabio affronterà invece Sebastian Baez, che è numero 19 al mondo, ma che sul cemento è oggettivamente molto meno performante che sul rosso (superficie dove l’ha battuto nell’unico precedente, quello di Bastaad 2022). Un’occasione da sfruttare per continuare la risalita e presentarsi poi nella stagione europea sulla terra con tutte le carte in regola per rinverdire i fasti del passato.

La pioggia blocca il programma. Errani cede a Osaka

La pioggia ha scompaginato i piani degli organizzatori, tanto che molte gare previste nel programma serale sono saltate. Tra queste anche quella che vedeva Flavio Cobolli impegnato contro Carballes Baena. In campo femminile, Sara Errani è riuscita a conquistare appena 4 game nel match decisamente improbo contro Naomi Osaka. Non è scesa in campo Elisabetta Cocciaretto, opposta a Peyton Stearns, match che verrà riprogrammato nella mattinata di venerdì.