Tennis, Kyrgios salta Indian Wells e Miami

I tempi di recupero si prolungano, così l'australiano salterà anche i due Masters1000 dopo gli Australian Open

27-02-2023 18:51

Brutte notizie per Nick Kyrgios. L’australiano, che ha già dovuto saltare gli Australian Open e che si è operato a causa di una ciste parameniscale derivante da una lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro, non parteciperà neanche ai Masters1000 di Indian Wells e Miami, negli Stati Uniti, in programma dall’8 al 19 marzo e dal 22 marzo al 2 aprile.

I tempi di recupero sono più lunghi delle attese per l’atleta aussie. Bisogna capire ora quando lo si potrà vedere in azione al 100 per cento. Dopo i due Masters, infatti, inizierà la stagione sulla terra rossa, che spesso e volentieri il tennista australiano ha evitato anche quando stava bene.