Tennis, Lacoste difende Djokovic

La risposta del brand dopo alcune polemiche

18-02-2023 14:07

Dopo le dichiarazioni, in settimana dell’ex direttore di Nike Tennis Nakajima è arrivata la replica di Lacoste su Djokovic. Il Ceo del brand, Guibert ha risposto: “Lacoste è così orgogliosa di avere Nole e non sceglierebbe mai Rafael Nadal (con tutto il rispetto per lui)”.

Nakajima alla CNN aveva detto: “Potrebbe essere il tennista di maggior successo di sempre. Ma c’è sempre una nuvola scura intorno a lui. È come se se la tirasse addosso. Colpisce la guardalinee agli US Open (nel 2020) e viene squalificato? Succede, immagino. Ma perché succede sempre a Novak? Oppure tutta la polemica sulla vaccinazione Covid-19. Ora, come marchio: voglio stare dietro a qualcuno che ha sempre polemiche intorno a sé? O voglio scegliere un atleta con un’immagine pulita?”.