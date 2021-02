Tennis, Medvedev: "Non è stata la mia giornata"

In soli tre set Daniil Medvedev si è arreso in finale, agli Australian Open a Novak Djokovic dopo un match non al massimo delle sue potenzialità. A caldo, il russo, ha detto: “Non è facile parlare dopo aver perso una finale Slam, cercherò di far meglio che in campo. Congratulazioni Nole, 9 Slam qui e 18 in generale, e immagino non sia l’ultimo. Non so che altro aggiungere.La prima volta che ho giocato con lui ero 5-600 al mondo, era già numero 1. Ho pensato che non mi avrebbe rivolto la parola, era un Dio per me. E’ venuto lui a farmi domande, come fosse il mio migliore amico, ed è sempre rimasto lo stesso anche ora che sono il numero 4”.

Non manca l’aneddoto e il racconto di quando i due si allenavano insieme: da lunedì, intanto, il russo sarà numero tre della classifica ATP.

OMNISPORT | 21-02-2021 12:51