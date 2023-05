Tennis, Medvedev si gode i quarti a Roma

Il russo ha eliminato Zverev dagli Internazionali

17-05-2023 15:24

Non è la sua stagione preferita, ma intanto Daniil Medvedev è ai quarti degli Internazionali di Roma.

Il russo ha eliminato ieri sera il redivivo Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 7-6

Ora al prossimo turno affronterà il qualificato Hanfmann, che ha fatto vittime illustri, come Fritz, Cecchinato e Rublev.

“Ho visto un po’ di partite di Hanfmann oggi e ho visto il suo terzo set contro Cecchinato. Sta giocando bene in questo momento – ha detto Medvedev – Mi sembra che stesse già giocando bene, a Houston e a Madrid, solo che non è arrivato in finale o qualcosa del genere.Qui è la sua svolta, diciamo che è già nei quarti di finale dopo le qualificazioni, giocando a un ottimo livello. Quindi devo dare il massimo per cercare di batterlo”.