ATP Finals, Mission impossible per Sinner: tutte le combinazioni

18-11-2021 11:48

Entrano nel vivo le ATP Finals di Torino. Si decidono tra oggi e domani i semifinalisti del girone rosso e verde, con Medvedev e Djokovic già certi di proseguire l’avventura piemontese.

Discorso diverso per gli atri giocatori, con Norrie subetrato a Tsitsipas già eliminato e con una situazione di incertezza nel girone rosso, quello di Sinner che ha preso il posto di Matteo Berrettini.

Sinner, l’ostacolo semifinale per le ATP Finals si chiama Medvedev

Jannik Sinner sfiderà questa sera il numero due al mondo e vincitore dell’ultimo US Open, il russo Daniil Medvedev. Una sfida complessa e proibitiva, visto che il russo è forse l’unico in grado di poter battere Djokovic e che l’altoatesino deve puntare a vincere se vuole avere chance di qualificarsi per le semi.

Non dipenderà però tutto da Sinner. Alle 14.00 giocano infatti Zverev e Hurkacz e Sinner deve sperare che il polacco si imponga sul tedesco anche se il numero tre al mondo è favorito. Attenzione però alle condizioni fisiche del vincitore del Masters 1000 di Miami: se Hurkacz non ce la facesse (ieri non si è allenato) e subentrasse Aslan Karatsev, Jannik sarebbe qualificato con il russo già fuori dalla corsa non avendo giocato i due precedenti match.

Sinner, missione semi ATP Finals: cosa dice il regolamento

Per quanto riguarda la fase a gironi, passano di ogni gruppo i primi due classificati al termine di tre match ciascuno giocati. Il primo del Gruppo verde sfiderà il secondo del gruppo rosso e viceversa.

In caso si parità dopo la fase a gironi si guarderanno il numero di vittorie e di match giocati (vedi ritiri – e questo potrebbe pesare su Sinner – o infortuni). In caso di persistente parità di guarderà lo scontro diretto e la percentuale più alta di game e set vinti.

Quanto ha già guadagnato Sinner alle ATP Finals

Grazie alla vittoria con Hubert Hurkacz , Sinner si è garantito la top ten: chiuderà l’anno nei primi dieci al mondo. Non solo, ha anche aumentato e non di poco i propri guadagni.

Il tennista ha guadagnato € 149.573 (cifra per la vittoria nella fase preliminare) da aggiungere al gettone di presenza, ovvero circa 76.000 €, più altri 38.200 euro per la sfida contro Daniil Medvedev a cui si aggiungeranno altri se dovesse imporsi sul russo.

Questi i vari prize money:

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 149.573

RISERVA – € 80.406

PREMIO PER OGNI VITTORIA NEL ROUND ROBIN – € 149.573 (200 punti)

FINALISTA – € 458.230 (400 punti)

VINCITORE – € 945.855 (500 punti)

CAMPIONE IMBATTUTO – € 2.002.378 (1.500 punti)

OMNISPORT