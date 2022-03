Tennis, Monfils racconta il dramma della Svitolina: "Piange sempre"

15-03-2022 16:58

Il tennista francese Gel Monfils, autore dell’eliminazione dal torneo di Daniil Medvedev, ha parlato del momento che sta vivendo la moglie e tennista ucraina Elina Svitolina, numero 18 al Mondo.

“Non è facile vedere i miei suoceri soffrire e mia moglie piangere ogni notte. Sono qui per lei, per la sua famiglia. Buona parte della sua famiglia è ancora in Ucraina. È incredibile, se ci pensate. Stiamo cercando di affrontare la cosa nel miglior modo possibile. Cerco di sostenerla. Farei qualsiasi cosa per loro. Non mi piace molto la politica. Sono un sostegno per mia moglie, una spalla su cui può appoggiarsi”.

E poi: “Sono davvero felice che siamo stati in grado di organizzare questo evento per raccogliere fondi e aiutare le persone che hanno bisogno. Sono davvero grato a tutte le persone che difendono l’Ucraina e alle persone che vivono in Ucraina che stanno attraversando momenti difficili in questo momento”.

Intanto il francese sarà presto protagonista di una bella sfida allo spagnolo Carlos Alcaraz.

