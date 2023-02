Tennis, Musetti di nuovo k.o: subito out a Rio

Nulla da fare per il carrarino

21-02-2023 09:00

Non un inizio d’anno indimenticabile per Musetti a caccia ancora di una prestazione degna di nota e di continuità.

Nella notte italiana il carrarino è stato subito eliminato, al primo turno dal torneo Atp 500 in corso sulla terra rossa di Rio de Janeiro in Brasile. A eliminarlo il cileno, numero 137 al Mondo Nicolas Jarry con il punteggio di 6-4 6-1.

Tra i due non c’erano precedenti ed era anche la prima volta del toscano a Rio. Ora, in tabellone rimane solo Fabio Fognini che esordirà contro il 25enne cileno Tomas Barrios Vera, n.196 in Atp.