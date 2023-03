Tennis, nuova crisi per Thiem: "Non so cosa mi succeda"

Dopo i tanti infortuni l'austriaco fatica a ritrovarsi

02-03-2023 15:49

Continua a faticare Dominic Thiem che non riesce a recuperare la forma dei tempi migliori. Da quando è tornato, a seguito dei numerosi problemi fisici ha perso 20 delle 39 partite disputate nel Tour ATP.

In Sud America ha faticato ed è subito subito di scena: “Garin ha giocato bene, ma io gli ho reso le cose facili. Non sono riuscito a creargli problemi, non sono stato abbastanza aggressivo. Se continuo a giocare così, saranno in molti a mettersi in mostra contro di me. Faccio tante ottime cose in allenamento; non so cosa mi succeda quando entro in campo. Non riesco davvero a capire cosa mi stia succedendo. L’atmosfera era fantastica, mi dispiace non essere stato all’altezza. Devo continuare a lavorare in vista dei prossimi impegni”.