Tennis, Raducanu: "Tante cose sul mio conto non sono vere"

13-12-2022 14:39

Emma Raducanu, dopo i fasti degli US Open 2021 non ha vissuto una stagione semplice con tanti momenti no, infortuni e ritiri e cambi di allenatore.

La britannica è comunque ottimista e ne ga parlato in un’intervista a SheerLuxe.

“Sono molto orgogliosa della mia capacità di recupero di quest’anno. Ho affrontato molte avversità e ho dovuto continuare a rialzarmi. Si dicono tante cose su di me che non sono vere, ma cerco di non farmi condizionare. L’anno scorso ha significato abituarsi a questo aspetto, alla pubblicità e a sentire tutte queste cose che non sapevo nemmeno di me”.

Poi parla del 2023: “Non riesco a credere che siamo di nuovo in pre-campionato, gli ultimi 12 mesi sono passati così in fretta. Il mio obiettivo più grande per il 2023 è quello di essere sempre più libera da infortuni. Voglio solo essere più sana. Quest’anno, a causa delle esigenze del tour, non ho avuto l’allenamento e la resistenza necessarie per competere ai massimi livelli, il mio corpo ha fatto fatica. Quindi, lavorerò duramente per mantenere il mio corpo in buona forma e migliorare”.

La giovane tennista ha poi parlato del suo pre seson: “Sarò ad Abu Dhabi per un incontro di esibizione a metà dicembre. Non è un vero e proprio torneo, ma sono stato lontano dai campi da gioco per due mesi a causa di un infortunio al polso, quindi sarà interessante vedere a che punto sono con questo problema. Ho lavorato molto in palestra, quindi sarà un ottimo modo per tornare a praticare questo sport prima dell’inizio ufficiale della stagione. All’inizio dell’anno sarò ad Auckland prima dell’inizio degli Australian Open”