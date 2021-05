Tennis, Roland Garros 2021: montepremi, calendario, dove vederlo

Ci sono i tornei sulla terra battuta e poi c’è il Roland Garros, il tempio francese dove quel colore, quella polvere, lascia il segno sulla maglia e sulla pelle di chi vince e inevitabilmente si sdraia schiena a terra a guardare il cielo con i pugni alzati. Uno scatto che sin qui Rafael Nadal ha regalato ai fotografi per 13 volte (l’ultima lo scorso anno), mentre nel torneo femminile il primato resta ancora di proprietà della statunitense Chris Evert con 7 successi. Il Roland Garros è uno dei 4 tornei del Grande Slam e il principale torneo al mondo sulla terra battuta. Dopo la problematica edizione 2020, quest’anno si torna – speriamo – alla normalità. L’inizio del torneo (a parte le qualificazioni) è fissato per il 30 maggio, la conclusione il 13 giugno.

Roland Garros 2021: il programma

30 maggio : inizio tornei maschile e femminile

: inizio tornei maschile e femminile 10 giugno : finale doppio misto

: finale doppio misto 11 giugno : finale doppio femminile

: finale doppio femminile 12 giugno : finale singolare femminile e doppio maschile

: finale singolare femminile e doppio maschile 13 giugno: maschile domenica 13 giugno.

Dove seguire tutte le partite del Roland Garros in diretta

Per vedere in diretta streaming tutte le partite del Roland Garros occorre abbonarsi a Dazn che trasmette il canale di Eurosport.

> Per vedere in diretta su Dazn le partite del Roland Garros

Perché si chiama Roland Garros

Il torneo, seconda prova dello slam, si svolge nello Stade Roland Garros, impianto intitolato a un aviatore, pioniere del volo in Francia e pilota di aerei da caccia durante la Prima guerra mondiale. La prima edizione si svolse nel 1891 e da allora si tiene con cadenza annuale. Fino al 1924 era riservato ai soli tennisti francesi, oppure soci di un club di tennis francese. Dal 1925 l’evento è stato aperto ai tennisti di tutto il mondo e quella del 2021 sarà la 125^ edizione dell’Open di Francia.

Montepremi: quanto prende il vincitore del Roland Garros?

Causa pandemia, il montepremi totale dell’edizione 2021 del Roland Garros ammonta a 34 milioni e 367 mila euro, con una riduzione del 10% rispetto allo scorso anno. Ai vincitori dei tornei del singolare maschile e femminile andrà un premio di 1,4 milioni; poco più di 244 mila euro per i tornei di doppio.

Quanti punti ATP/WTA vale il Roland Garros

Quanto ai ranking, il successo nel singolare maschile e femminile vale ben 2.000 punti, 1.000 nel caso dei tornei di doppio.

I trofei del Roland Garros: la Coppa dei Moschettieri e la Coppa Lenglen

Il trofeo del torneo maschile è la celebre Coppa dei Moschettieri, dedicata a Borotra, Cochet, Lacoste e Brugnon, tennisti francesi che dominarono la scena del tennis mondiale tra gli Anni 20 e 30 tanto da conquistarsi il soprannome de “I quattro Moschettieri”. Il trofeo del torneo femminile, la Coppa Suzanne Lenglen, prende invece il nome da un personaggio storico, simbolo del tennis, campionessa imbattuta dal 1919 al 1926.

I campioni in carica

Nel torneo maschile tutti devono fare ancora i conti con la leggenda: Rafa Nadal. Le ultime quattro edizioni sono state tutte dominate dallo spagnolo che, inutile dirlo, sarà l’uomo da battere anche quest’anno, visto lo stato di forma e i successi ottenuti sulla terra rossa nelle ultime settimane a Barcellona e Roma. Dal 2005, anno del suo primo trionfo a Parigi, gli unici a rubargli la scena sono stati Federer nel 2009, Wawrinka nel 2015 e Djokovic nel 2016. Molto più incerto è invece il torneo femminile dove nelle ultime sette edizioni si sono avute altrettante diverse vincitrici. L’ultimo filotto è stato il tris della Henin tra il 2005 e il 2007, campionessa uscente è la polacca Iga Swiatek.

Gli ultimi trionfi italiani

Tra gli uomini, per trovare un successo italiano bisogna risalire l’albo d’oro fino al lontano 1976, anno del trionfo di Adriano Panatta che superò in finale lo statunitense Harold Solomon in quattro set col punteggio di 6–1, 6–4, 4–6, 7–6 (3). Più recente l’ultimo successo nel femminile, quello di Francesca Schiavone che nel 2010 conquistò il torneo slam battendo in due set l’australiana Samantha Stosur per 6–4, 7–6 (2).

