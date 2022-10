20-10-2022 17:11

Serena Williams, assieme alla sorella Venus, è entrata di diritto nella storia dei più grandi tennisti di tutti i tempi grazie alla sua leggendaria carriera dove ha conquistato ben 23 Grandi Slam.

Tennis, Serena Williams: “Non mi sono ritirata”

A poco più dalla sua ultima apparizione ufficiale in qualità di atleta, dove (in questo caso ci sentiamo di dire) si sarebbe ritirata dal gioco tennistico, Serena Williams ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato tutti: “Non mi sono ritirata. Le possibilità che torni sono molto alte. Puoi venire a casa mia e vedrai che ho un campo da tennis”, ha spiegato la tennista statunitense nel corso di un evento di presentazione della sua società di investimenti a San Francisco.

Tennis, Serena Williams lascia aperta una possibilità al ritorno in campo

Tali dichiarazioni hanno indubbiamente fatto il giro del mondo, poichè quello che sembrava essere certezza sino a qualche settimana fa, ora non lo sembra più. Serena Williams, infatti, sembra aprire ad un ritorno alle competizioni: “Non ci ho ancora davvero pensato. Ma sono andata in campo l’altro giorno e ho realizzato per la prima volta nella mia vita che non stavo giocando per una competizione ufficiale, ed è stato molto strano. E’ stato come il primo giorno di una mia nuova vita e mi sto divertendo, ma sto ancora cercando di trovare quell’equilibrio”.

La “fine” della carriera di Serena Williams sono un mese fa

Presto capiremo se le dichiarazioni fatte da Serena Williams si concretizzeranno realmente, oppure si tratta di una semplice battuta nostalgica. La campionessa 41enne di Saginaw, lo ricordiamo, ha disputato la sua ultima gara davanti al pubblico di casa, agli US Open, dove è stata battuta al terzo turno da Ajla Tomljanovic (ex di Matteo Berrettini)