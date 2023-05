Tennis, Sinner: "Il mio rovescio può ancora migliorare"

L'altoatesino ha parlatp a Interview Magazine

Jannik Sinner, a inizio febbraio, ha rilasciato un’intervista a Interview Magazine, resa nota solo negli ultimi giorni.

Tra i temi toccati il rapporto con tennis e sci:“Fino a 13 anni ho praticato entrambe le discipline. Ero un ottimo sciatore perché nel 2008 ho vinto il Campionato Italiano di slalom gigante, ma poi ho virato completamente sul tennis perché ne apprezzo il fatto che tu possa commettere qualche errore e vincere lo stesso le partite. In più, lo sci per me non è uno sport, ma solo il tentativo di andare il più veloce possibile in discesa”.

E su cosa gli ha insegnato lo sci: “Forse l’equilibrio. Quando scivoli sul campo da tennis è come se ondeggiassi sugli sci e devi essere in grado di avere stabilità. C’è però anche una grande differenza tra i due, perché se con la racchetta ti puoi rompere una caviglia ma non puoi morire, sulla neve questo rischio c’è. In altri termini, nel tennis posso essere nervoso in qualche momento ma mai avere paura, al contrario di quando scio”.

Poi sulle sfide che affronta: “Quando giochi contro i più forti devi essere al tuo massimo già solo per avvicinarti al loro livello – ha ammesso Jannik – Ma sono pronto per questo, perché conosco la potenza dei miei colpi e ho la forma fisica e mentale giusta per stare in campo ad alte performance per diverse ore”.

Su cosa può migliorare parla del suo rovescio: “Credo non sia ancora perfetto. Devo evolvere molto anche con questo fondamentale, pur essendo quello che mi viene più naturale. Il segreto per renderlo efficiente è, come mi diceva già mio padre quando ero piccolo, muovere le mani il più velocemente possibile”.

Infine un momento nostalgico: Avrei voluto giocare con Federer prima che si ritirasse, o con Del Potro, così come sarei lieto di affrontare Nishikori, visto che non ho precedenti con lui”.