11-02-2022 08:18

Ora è ufficiale: Sinner ha dato forfait e non sarà al via al torneo ATP 250 di Marsiglia (14-20 febbraio). Risultato positivo al Covid, l’azzurro ha cambiato i suoi programmi, rinunciando al torneo in terra francese.

A questo punto il numero 10 del mondo potrebbe tornare in campo al torneo ATP 500 di Dubai (21-27 febbraio) dove dovrebbe esserci anche il grande ritorno di Djokovic.

OMNISPORT