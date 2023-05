Tennis, Sinner: "Sto cambiando mentalità. Berrettini? Voglio tornare a giocare con lui"

Jannik Sinner si prepara ad affrontare il Roland Garros, torneo di tennis su terra rossa per eccellenza. Le sue sensazioni anche su Matteo Berrettini.

28-05-2023 11:42

Jannik Sinner si prepara ad affrontare il torneo su terra rossa per eccellenze: il Roland Garros, che parte proprio oggi. In casa Italia gli occhi sono tutti puntati sull’altoatesino che dovrà riscattare la precoce eliminazione di Roma.

Tennis, Sinner: “Non so dire se è il Roland Garros più aperto di sempre”

Per quanto riguarda il paragone tra i mostri sacri del tennis, Sinner spiega che: “Io sono giovane e non ho passato tanto tempo con Nadal, Djokovic e Federer nei tabelloni, quindi è difficile per me stabilire se sia il Roland Garros più aperto di sempre. Certo è un nome importante quello di Rafa, forse quello più importante di tutti. Ha vinto così tante volte, è incredibile. Io però mi concentro su quello che devo fare, sono già focalizzato sulla prima partita”.

Tennis, Sinner: “Mi sento pronto per il Roland Garros”

Come detto poc’anzi, quello che si apre oggi sembra essere il torneo più aperto di sempre. Quali sono le sensazioni di Sinner per il Roland Garros? “Normalmente mi sento abbastanza bene qui su questi campi, l’ho fatto vedere anche negli anni passati. Fisicamente sto di nuovo molto bene, ci siamo allenati ottimamente. Sono contento di essere qua, che è la cosa più importante. Io e tutto il team siamo molto tranquilli, non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Tennis, Sinner: “Berrettini? Tornerà ai suoi livelli”

Il gruppo tennistico italiano è formato da diversi giocatori di livello: oltre allo stesso Sinner, troviamo anche Sonego, Musetti e Berrettini (per fare alcuni nomi). Su quest’ultimo, Sinner spiega che “Abbiamo un gran gruppo, siamo tutti diversi ed è questo il bello. Matteo ci manca, nel gruppo e nei tornei è uno che si sente. Ma anche lui ha una mentalità forte, sono sicuro che tornerà”.