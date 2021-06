Tennis, Sonego: "Vorrei emulare Berrettini"

Lorenzo Sonego tra un colpo e l’altro si è ritagliato anche del tempo per produrre la sua canzone “Un solo secondo”. Il tennista ne ha paralto oggi a RTL 102.5 nel programma W l’Italia.

“È stata la mia fortuna rompermi il dito prima di Roma, sono riuscito a registrare la canzone e a farla uscire prima del previsto. La passione per la musica ce l’abbiamo da tanto, io Edoardo (con cui ha realizzato la hit, ndr) lo conosco da una vita, abbiamo fatto le elementari insieme, ci divertivamo scrivere e cantare delle canzoni insieme, cercavamo di fare delle cose simpatiche. Adesso la cosa si e’ fatta un po’ piu’ seria ed e’ uscita una vera canzone finalmente”.

Non manca il commento sull’impresa del weekend firmata da Matteo Berrettini: “Sta giocando molto bene, l’ho visto e l’ho seguito al torneo del Queen’s, è veramente in forma, l’obiettivo è di emularlo, di fare come lui, gli italiani stanno abituando bene un po’ tutti e nel tennis l’obiettivo e’ di fare sempre meglio”.

OMNISPORT | 21-06-2021 13:43