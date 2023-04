Tennis, Wta Charleston: Jabeur in finale

Battuta con un doppio 7-5 la russa Daria Kasatkina; l'altra semifinale Bencic-Pegula sospesa per pioggia

09-04-2023 12:46

La tunisina Ons Jabeur approda alla finale del torneo Wta 500 di Charleston grazie alla vittoria sulla russa Daria Kasatkina con un doppio 7-5 in un’ora e 49 minuti di gioco. La testa numero 2 del torneo attende ora la vincitrice dell’altra semifinale, sospesa per pioggia, tra Bencic e Pegula, con la prima avanti di un set (7-5) e impegnata nel tie-break nel secondo (avanti 4-2 l’americana e servizio in mano alla giocatrice svizzera). La partita si concluderà oggi e successivamente ci sarà la finale che assegnerà il trofeo americano.