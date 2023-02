Tennis, Wta di Lione: Paolini approda agli ottavi

Facile vittoria per l'azzurra contro Rebeka Masarova: la prossima avversaria sarà la russa Erika Andreeva

01-02-2023 14:57

Buon esordio per Jasmine Paolini al torneo Wta di Lione. Al primo turno, l’azzurra – numero 66 al mondo – ha prevalso sulla svizzera naturalizzata spagnola Rebeka Masarova (numero 100 del ranking) in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2. Si è rimasti in campo per 1 ora e 14 minuti. La toscana ha giocato bene da fondo campo e ha mostrato buona velocità di palla, sorprendendo così l’avversaria.

Nel prossimo turno, che sono gli ottavi di finale, Paolini se la vedrà con la russa Erika Andreeva, ostacolo alla portata visto che stiamo parlando della numero 134 al mondo.