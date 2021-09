Ternana, arriva il Pisa per interrompere la striscia da incubo

Testacoda al “Liberati”, dove per la terza giornata di Serie B si affronteranno la Ternana, ferma a 0 punti dopo le prime due giornate, e il Pisa che è invece a punteggio pieno con 6punti.

Sarà il confronto numero 13 della storia in Serie B: tre vittorie nerazzurre e due rossoverdi, ma il punteggio più frequente è il pareggio che si è verificato in ben sette occasioni. Tuttavia, l’ultimo match terminato in parità nel torneo cadetto risale al marzo 1980: due vittorie per parte da quella sfida.

Il Pisa ha battuto la Ternana col punteggio di 1-0 nell’ultimo match tra le due formazioni in Serie B nel gennaio 2017: i toscani non hanno mai ottenuto due vittorie di fila contro gli umbri in cadetteria.

La Ternana ha iniziato la stagione con ambizioni, ma l’impatto con il campionato è stato pessimo: le ‘Fere’ hanno perso le ultime sette partite giocate in Serie B, peggior striscia di sempre nel campionato cadetto (sette sconfitte consecutive anche tra gennaio e febbraio 1993). Nessuna squadra, inoltre, ha subito più gol della Ternana su sviluppi di calcio da fermo in questo inizio di torneo: tre (due su rigore e uno a seguito di corner) sui cinque complessivi.

Ex della partita l’attaccante della Ternana Diego Peralta, che ha esordito in Serie B nella stagione 2016-’17 proprio con la maglia del Pisa e in totale conta 34 presenze in cadetteria con i toscani.

