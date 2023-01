Ternana, Bandecchi è pronto a vendere

Dopo essere finito al centro delle cronache per il sequestro di beni a Unicusano il presidente dei rossoverdi ha anticipato via Instagram la decisione di mettere in vendita il club: "È inevitabile".

27-01-2023 17:52

La Ternana è in vendita. Anche se non ancora ufficialmente. Alle prese con il sequestro di beni da 20.000 euro nei confronti della sua Unicusano, il presidente del club rossoblù Stefano Bandecchi ha infatti anticipato la volontà di cedere la società rossoverde rispondendo a un tifoso delle Fere che, su Instagram, chiedeva lumi sul futuro prossimo del club proprio alla luce degli ultimi eventi che hanno colpito l’azienda di Bandecchi, ma che non coinvolgono in alcun modo i conti della Ternana.

“La vostra Ternana la vendo. Purtroppo è inevitabile” la stringata risposta di Bandecchi, che ha comunque ribabito di non voler ritirare la propria candidatura a sindaco di Terni, avanzata nelle scorse settimane in vista delle elezioni comunali della prossima primavera.

Bandecchi è alla guida della Ternana dal 2017: il suo bilancio, in sei anni, parla di una retrocessione in C nel 2018 e di una promozione in B tre anni più tardi al quale è seguito un 10° posto nella scorsa stagione.