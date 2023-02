Ternana, Cristiano Lucarelli torna sulla panchina rossoverde

Dopo le dimissioni di Andreazzoli, il presidente Bandecchi ha deciso di riaffidarsi al vecchio mister

27-02-2023 16:46

Cristiano Lucarelli torna sulla panchina della Ternana al posto del dimissionario Aurelio Andreazzoli. L’ex bomber era stato allenatore dei rossoverdi per due anni, traghettando la squadra in serie B dopo un campionato da record. Lo scorso 26 novembre l’esonero con la squadra quinta in classifica. Il nuovo esordio sarà domani alle 20:45 a Palermo contro i siciliani.

“Sono molto contento di essere tornato e di poter dare una mano. Certo, avrei preferito non essere andato via”. Lucarelli così risponde dopo il semaforo verde: “Un po’ mi aspettavo di essere richiamato, ma conoscendo il presidente so che ci potevano essere sorprese fino all’ultimo momento. Comunque con Bandecchi ero rimasto in buoni rapporti. Altrimenti non avrei accettato”.