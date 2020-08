Claudio Terzi celebra la promozione in serie A dello Spezia.

“Abbiamo giocato un grande calcio durante la stagione. Eravamo tesi all’inizio, poi il gol ha complicato tutto ma ce l’abbiamo fatta. Siamo contentissimi per la società per la città ma anche per noi che abbiamo sofferto tanto. Anche oggi ce la siamo complicata ma è una promozione meritata” dice ai microfoni di Dazn il navigato difensore dei liguri.

OMNISPORT | 20-08-2020 23:41