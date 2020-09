Test Misano, il giudizio di Valentino Rossi

Valentino Rossi ha provato diverse soluzioni innovative durante i test svolti martedì a Misano: il Dottore ha testato alcuni aggiornamenti sul telaio, scarico, freni e forcellone, ottenendo sensazioni miste.

“E’ stata una giornata abbastanza buona, abbiamo lavorato sodo e ho percorso tanti giri perché avevamo molto materiale da provare. Come sempre, alcune delle novità rappresentano un miglioramento, altre no. In generale il test è stato positivo. Abbiamo trovato qualcosa che ci può aiutare e proveremo ad essere ancora più veloci il prossimo weekend”.

Il compagno di scuderia Viñales è stato tra i migliori ma non sorride: “Questa giornata aumenta il rammarico per domenica scorsa, abbiamo risolto il problema di graining che abbiamo avuto con la gomma media e sono andato molto forte sia con la mescola media che con la soft. Devo solo capire perché domenica mi manca grip e mi sembra di guidare sul ghiaccio, anche oggi ho girato costantemente sull’1’32” basso”.

OMNISPORT | 16-09-2020 08:34