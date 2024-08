Paura per Lautaro, il figlio stava per essere schiacciato da uno specchio

Attimi di tensione per il secondogenito del capitano nerazzurro: ecco cosa è successo, ripreso dalle telecamere di sicurezza della casa

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Attimi di paura in casa Martínez, dove il piccolo Theo, figlio del cannoniere della Nazionale Argentina Lautaro, è stato protagonista di un potenziale incidente domestico. Grazie ai pronti riflessi della madre, Agustina Gandolfo, il pericolo è stato evitato per un soffio. La modella e influencer ha condiviso l’accaduto nelle sue storie di Instagram, pubblicando il video delle telecamere di sicurezza che hanno catturato l’intero momento di tensione.

Paura per il piccolo Theo, cosa è successo

Agustina Gandolfo, moglie dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martínez e madre del piccolo Theo, ha condiviso il video che testimonia l’accaduto. Le immagini, riprese dalle telecamere di sicurezza della casa, catturano il pericolo vissuto dal bambino: Theo entra in una cabina armadio e, spinto dalla curiosità, inizia a muovere un grande specchio, che inizia a inclinarsi pericolosamente. Quando l’oggetto sembra sul punto di cadere su di lui, Agustina interviene tempestivamente, evitando il peggio. Sebbene Theo finisca a terra, riesce a schivare l’impatto. Subito dopo, la madre lo solleva tra le braccia, cercando di rassicurarlo. Con un tocco di ironia, Agustina ha commentato il video su Instagram scrivendo: “Theo mi ha spaventato da morire”.

Theo Martinez, il secondogenito del capitano nerazzurro

Lautaro Martínez e Agustina Gandolfo, insieme dal 2018, si sono sposati nell’agosto 2023 in una cerimonia intima a Tivoli, poco prima della nascita del loro secondo figlio, Theo, venuto al mondo il 7 agosto. Prima di Theo, la coppia aveva già avuto una figlia, Nina, che oggi ha tre anni. Due settimane fa, il capitano nerazzurro e la moglie influencer hanno festeggiato il primo compleanno del loro secondogenito, condividendo ogni momento sui social. “Buon compleanno, amore nostro, nostro piccolo terremoto”, ha scritto Agustina. “Grazie per rendere le nostre giornate più felici insieme a tua sorella. Ti auguriamo solo felicità e salute. Ti amiamo moltissimo.”

La festa non poteva che essere a tema Argentina, con palloncini bianco-azzurri e accessori della Nazionale. Tra le tante immagini, la più significativa ritrae Theo con una maglia personalizzata, con il cognome del papà e il numero 22, lo stesso numero che Lautaro ha indossato con orgoglio durante la vittoria della Copa América, segnando gol decisivi per il successo de la Scaloneta.

Lautaro, il rinnovo del capitano e l’attuale infortunio

L’incidente domestico del piccolo Theo è arrivato in un periodo di luci e ombre per Lautaro Martínez. Il capitano dell’Inter, fresco di rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2029, siglato il 12 agosto, è attualmente fermo ai box a causa di una leggera elongazione all’adduttore. Dopo aver disputato la gara d’esordio contro il Genoa, l’attaccante argentino ha dovuto rinunciare al match successivo contro il Lecce, e resta in dubbio anche per la sfida di venerdì contro l’Atalanta.

Nonostante l’infortunio, la partenza di Martínez con la nazionale argentina per gli impegni internazionali durante la prossima sosta non dovrebbe essere in dubbio. Il club nerazzurro, però, sta valutando ogni opzione per gestire al meglio la situazione e garantire che il giocatore sia trattato con la massima cautela, per evitare ricadute e preservarlo in vista della stagione.