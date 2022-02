Thiago Motta e lo Spezia a due volti

21-02-2022 23:52

Brutta sconfitta per lo Spezia, che perde a Bologna dopo essere passato in svantaggio incappando nella seconda sconfitta consecutiva.

Fallito il sorpasso sui rossoblù, il vantaggio dei liguri sulla zona retrocessione è ora di soli quattro punti.

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha recriminato per la prestazione a due facce della propria squadra: “Abbiamo fatto bene una buona parte di partita trovando il vantaggio, ma poi ci siamo abbassati troppo, un po’ per merito del Bologna, che ha valori importanti, un po’ per colpe nostre. poi il Bologna è salito in cattedra, non siamo stati capaci di uscire come volevamo”.

Le sostituzioni non hanno inciso: “Non credo sia stato solo un problema dei subentrati, tutta la squadra ha smesso di giocare. Possiamo e dobbiamo fare meglio, a partire da me” ha concluso l’ex centrocampista dell’Inter.

