Thiago Pinto: “La Roma giocherà altre finali”

25-05-2022 20:54

Orgoglio e petto in fuori. Thiago Pinto parla, prima che la Roma disputi la finale di Conference League contro il Feyenoord: “Punto di partenza? Arrivare alla fine della stagione con dei dubbi sul progetto Roma è strano. Siamo in una finale, abbiamo portato Mourinho e speso tanti soldi. Sappiamo dove siamo e dove vogliamo arrivare, nei prossimi anni vogliamo giocare altre finali. Che anno è stato per me e per la Roma? Al di là dei risultati ho sentito che la squadra è cresciuta tanto, così come il club. La strada è giusta, nei prossimi anni potremo portare ancora più gioia a città e tifosi”.