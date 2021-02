Tifosi contro Varriale: ora basta!

Il Napoli vince di misura sulla Juventus e infiamma i social. Tra i vari commenti a caldo, ce n’è però uno in grado di scatenare un vero e proprio putiferio sulla rete. Un tweet apparentemente innocuo di analisi della partita, se non fosse che a postarlo è il vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale. Tralasciando il commento su Napoli-Juventus in quanto tale, a infastidire maggiormente i tifosi sono le modalità nell’utilizzo dei social da parte del giornalista Rai.

Varriale ha sempre fatto ben poco per mascherare la propria simpatia per il Napoli, specie sui social. E così, dopo alcuni giorni di silenzio su una qualsivoglia partita, il suo ritorno all’analisi proprio nel giorno in cui gli azzurri di Gattuso superano i bianconeri di Pirlo ha scatenato i tifosi juventini, ma non solo.

Il tweet di Varriale

È una vera e propria bufera social quella che si è abbattuta sul vicedirettore Varriale. Questo il suo tweet:

Vittoria sofferta ma fondamentale per il Napoli che, pur con tante assenze, batte la Juventus. La decide Insigne che, mostrando personalità, stavolta segna il rigore e firma il suo gol n.100. Squadra a fianco di Gattuso mentre per Pirlo il passo indietro è grave.

Tifosi in rivolta

I tifosi, sui social attaccano senza mezze misure Varriale e lo accusano: “apre bocca solo quando va bene, un vero giornalista dovrebbe essere sempre imparziale”, “dopo Supercoppa silenzio assoluto, però, eh?!”, o ancora: “Il Napoli vince, scrive, il Napoli perde sta zitto, la Juve perde scrive, la Juve vince o sta zitto o parla di altro”. C’è anche chi può sarcasticamente tirare un sospiro di sollievo: “La notizia positiva di oggi è sapere che il nostro direttore Varriale sta bene, direttore non ci deve lasciare in ansia la vogliamo così”.

Le accuse a Varriale

C’è poi chi stizzito scrive: “hahahaha il tifoso pagato da noi incredibile” e chi gli ricorda il ruolo che ricopre nella tv pubblica: “Il Direttore di Raisport (non Telenapoli) che commenta solo se vince la sua squadra, o se c’è qualche episodio arbitrale a favore della Juve… non un tweet sul basket, sullo sci, sul tennis… vergognoso, semplicemente vergognoso”.

Consigli dei tifosi

I commenti negativi e seccati sono veramente tanti. C’è chi rivela speranze disattese e ironizza: “Al fischio finale ho pensato, è impossibile che Varriale oggi twitti qualcosa, non può essere così ingenuo e farsi sgamare in questo modo…”, “Il Napoli vince e guarda caso tornano i giga. Non l’avrei mai detto”. Infine, un tifoso bianconero chiede a Varriale di cambiare opinione sulla Juve: “Non solo abbiamo fatto sorridere il Napoli, ma fatto ritornare il sorriso anche a te. Poi dite che la Juve è una squadra cattiva”.

SPORTEVAI | 14-02-2021 12:36