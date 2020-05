Tifosi Inter contro Kulusevski: Come ti permetti?

E’ stato a un passo dal vestire la maglia dell’Inter prima che la Juve bruciasse tutti e lo acquistasse dal Parma per 40 milioni: Kulusevski è l’emblema dell’eterno duello di mercato tra le due squadre più titolate d’Italia. Marotta e Ausilio da una parte e Paratici dall’altra per una battaglia infinita che ha coinvolto – e coinvolgerà – anche altri giocatori. Perché Kulusevski abbia scelto la Juve anziché i nerazzurri che pure sembravano in vantaggio lo ha spiegato lo stesso centrocampista alla Gazzetta, facendo arrabbiare però i tifosi della BeneAmata.

Kulusevski spiega perché ha scelto la Juve e non l’Inter

Kulusevski fa capire che Conte è stato uno dei motivi per dire no all’Inter e mette in ballo anche Eriksen: “Sarri è stato simpatico, mi ha messo a mio agio. Conoscevo il suo Chelsea e il suo tipo di gioco. Anche per questo ho scelto il bianconero”.

“Eriksen in difficoltà all’Inter? Esatto. Con Conte i movimenti sono diversi, come l’assetto tattico. E il mio dubbio era proprio questo​”.

I tifosi dell’Inter attaccano Kulusevski

Non c’entra la storia della volpe e l’uva se i tifosi dell’Inter sui social se la prendono col giocatore “Kulusevski che parla di Eriksen dall’alto della sua esperienza” o anche: “Ma soprattutto Eriksen si starà chiedendo : CHI C… È KULUSEVSKI?”.

Bufera sul centrocampista che ha scelto la Juventus

Fioccano reazioni critiche: “Che Eriksen sia un sopravvalutato che non ha niente del campione se non moderatamente il tiro è una verità assoluta, di cui purtroppo sapevo già prima del suo acquisto che ho sperato fino all’ultimo non avvenisse. Per il resto quel ragazzino è già entrato nell’idiozia Juve” o anche: “In pratica ha ammesso di essere un mediocre, privo di ambizione che è costato 40 milioni”.

C’è chi scrive: “Kulusevski prima dice che Eriksen stia faticando all’Inter, quando nello stesso periodo dell’anno ha fatto schifo anche lui. Poi dichiara che l’assetto tattico di Conte non lo vedeva adatto a lui e quindi ha scelto la Juve. 3 mesi buoni e già fa il ragazzino arrivato”.

Un’altra chiave di lettura arriva da un tifoso nerazzurro: “Come se la posizione di trequartista che pare abbia attirato Kulusevski non avesse messo in difficoltà diversi giocatori della Juve. Tipo Bernardeschi (pagato più di Eriksen) ma di lui non si parla” e infine: “A parte la spocchia del ragazzo vedo ennesimo pezzo della gazza contro Eriksen”.

