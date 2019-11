Tifosi Inter furiosi: Ora basta, vai in pensione

Si può rimanere amareggiati anche dopo un successo prestigioso in Champions. Ad avvelenare parzialmente una serata che rimarrà comunque a lungo nella memoria dei tifosi nerazzurri sono stati alcuni commenti post-partita. In particolare i fan sintonizzati su Sky sono rimasti basiti dalle considerazioni di Fabio Capello che, a loro modo, avrebbe sminuito la vittoria dei ragazzi di Conte. Già l’altra sera c’era stata un po’ di polemica per le critiche a Ronaldo, senza dimenticare il polverone che si montò con il caso-Zaniolo.

IL TWEET -Ad accendere le polveri è Maurizio Pistocchi. Il giornalista di Mediaset su twitter scrive: “Secondo Capello lo Slavia Praga è una squadra scarsa e ha un allenatore mediocre, ma ha pareggiato 0-0 con il Barcellona al CampNou e perso 2:1 in casa su autogol. Inoltre gioca un buon calcio, senza avere fuoriclasse, mentre l’Inter ne ha sicuramente due: Lautaro e Lukaku”.

LE REAZIONI – I tifosi dell’Inter si scatenano sui social e attaccano l’ex tecnico di Milan e Juve: “Capello deve andare in pensione ogni volta che apre bocca dice una st…” o anche: “Capello dovrebbe godersi la vecchiaia al circolo, davanti a un litro di rosso , un mazzo di carte”.

LE CRITICHE – Fioccano le critiche: “Capello ieri sera è stato un gran ba…o (non a caso è un raro esempio di juventino-milanista): cercava in tutti modi di sminuire la nostra vittoria ed ha ringraziato il tecnico avversario per aver agevolato la nostra partita, commettendo degli evidenti errori tattici” o anche: “Pur di non elogiare l’Inter, denigrerebbe anche sua madre”.

PENSIONE – In tanti consigliano la pensione all’ex ct dell’Inghilterra e della Russia: “Ultimamente riesce a dire sempre la cosa sbagliata con un tempismo perfetto… Forse è ora di guardare la tv sul divano di casa con la copertina sulle ginocchia e una cioccolata calda…” o anche: “Capello da quanto non allena una squadra di livello? È rimasto agli scudetti (revocati) con la Juve”.

FEROCI – I tweet si fanno sempre più feroci: “Capello andrebbe rinchiuso in uno spogliatoio proprio come faceva il suo dirigente alla Juve. Non a caso in Inghilterra lo considerano uno dei più scarsi e avidi allenatori del mondo” e infine: “Ma lo stesso Capello che ha detto che Zaniolo è scarso? Quello che vinceva grazie alla “triade” e faceva finta di niente? Quel Capello?”.

SPORTEVAI | 28-11-2019 09:48