Tifosi Inter scatenati contro Gianluca Di Marzio

Re del mercato o jettatore? Gianluca Di Marzio da decenni è un autorevolissimo esperto di mercato (fece anche uno scoop mondiale annunciando Guardiola come allenatore del Bayern) ed è seguito da tutti con attenzione nei suoi resoconti su Sky e sui canali social dove vanta tantissimi follower ma le sue ultime parole hanno scatenato un’accesa polemica tra i tifosi dell’Inter.

Di Marzio parla di budget basso per l’Inter

In collegamento da Milano Gianluca Di Marzio ha parlato degli ultimi movimenti delle big ma ha spaventato tutti quando, citando l’Inter, ha detto che per comprare deve necessariamente vendere perché il budget dei nerazzurri è assai limitato.

Di Marzio spiega il no a Tonali

“Così si spiega la frenata su Tonali e Kumbulla – ha detto Di Marzio – l’Inter, che aveva avvisato della situazione anche Conte nell’incontro con Zhang, è stata corretta con Tonali. Ha chiamato per dire: se ci volete aspettare bene ma ora abbiamo altre urgenze”.

I tifosi dell’Inter contestano Di Marzio

Parole che non sono piaciute ai tifosi dell’Inter che si scatenano sui social: “Domani arriva Hakimi, pagato 40 mln. Vorrebbe prendere Kané, Vidal, Emerson, etc.. e sogna l’innominabile 10 blaugrana. Juve ed Inter non hanno nemmeno iniziato a fare mercato, state tranquilli amici” o anche: “Siamo poveri al punto che Zhang venderà involtini primavera fuori da S.Siro per arrotondare !!!”.

Fioccano le reazioni dei fan che hanno altre idee: “Di Marzio sull’Inter è in confusione. Oltre a non avere la minima idea di come funzioni un conto economico” oppure: “Di Marzio dopo essere venuto a conoscenza di Hakimi solo a firme messe ed aver annunciato praticamente l’esonero di Conte ogni giorno per 7 giorni non l’ha presa molto bene di non aver più agganci decenti all’Inter”.

C’è chi scrive: “Azzerati i 16 punti di distacco tra Inter e Milan, questo grazie all’acquisto di Tonali e perché Di Marzio ha detto che se prima non vendiamo non possiamo fare mercato in entrata“.

L’ironia del web su Di Marzio

Infine una serie di commenti sarcastici: “L’inter ha aperto una raccolta fondi per acquistare il caffè per il bar della Pinetina” e anche: “Hakimi fuori l’aeroporto a chiedere l’autostop direzione Caritas.. cioè.. sede dell’Inter” e ancora: “Di Marzio: “l’Inter in questo momento non ha soldi da poter spendere, ma Marotta vuole comunque fare un’operazione: andare dal fruttivendolo e prendere un po’ di prezzemolo”.

SPORTEVAI | 01-09-2020 07:45