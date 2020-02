Tifosi Juve contro il pupillo di Sarri: “Un bene che esca”

La Juventus vince ed è ancora prima in classifica, ma le polemiche per le prestazioni offerte dai bianconeri non si attenuano. Maurizio Sarri è ancora nell’occhio del ciclone, ma dopo ieri sul web anche uno dei suoi pupilli è stato travolto dalle accuse dei tifosi juventini.

Pupillo nel mirino dei tifosi

Parliamo di Miralem Pjanic, che ha lasciato il campo infortunato: un brutto colpo per Sarri, che ritiene il bosniaco il perno del suo centrocampo. Nel suo consueto tweet post-gara, il giornalista Massimo Zampini ha sottolineato come l’infortunio del centrocampista sia la vera brutta notizia della gara col Brescia.

“Male: l’infortunio di Pjanic, la difficoltà a segnare. Bene: i due gol (bellissimi), l’assist di Matuidi, Bentancur sempre meglio, i tre punti. Fuori classifica: il ritorno di Giorgio”.

Tra i commenti dei follower ecco la sorpresa. Sono numerosi, infatti, i tifosi della Juventus che si dicono non troppo dispiaciuti dello stop a Pjanic. “E se invece l’infortunio di Pjanic fosse un bene?”, si chiede IdiotsHunter, mentre Giova addirittura esulta: “Questo Pjanic attuale out è una manna!!”.

E non è il solo: “Infortunio di Pjanic… unica nota ‘positiva’, mi spiace ma io la vedo così”, commenta Viper, seguito a ruota da Roberto che scrive “Infortunio di Pjanic unica cosa positiva”. “Per come stava giocando non so se sia una sventura o una fortuna l’infortunio di Pjanic…” spiega anche Ale.

“Perché era in campo?

Ma tra i bianconeri c’è anche chi sia augura che il bosniaco torni presto in campo, come Salvo: “Perdere un calciatore della rosa non è mai un bene. Mai! Speriamo non sia nulla di grave invece… perché la Champions è dietro le porte”.

E Davide, invece, accusa Sarri che ha mandato in campo il centrocampista nella ripresa, al posto di Ramsey, pur sapendo che non era al meglio della condizione: “Pjanic cambio inutile in una partita come questa. Non mi riesco a spiegare perché l’abbia fatto entrare. Male: la lentezza nel far girare la palla, tutti aspettano il pallone da fermi”.

SPORTEVAI | 17-02-2020 10:11