Tifosi Juve, Inter e Roma uniti: il nemico è lo stesso

Si è fermato a marzo, è ripreso a metà giugno ed è finito il 4 luglio? Il campionato sembra aver già emesso i suoi verdetti quando mancano ancora tante giornate alla fine. La vittoria della Juventus nel derby in concomitanza con il crollo interno della Lazio con il Milan potrebbero aver messo una pietra tombale sul capitolo scudetto. I sette punti di vantaggio dei bianconeri, che stanno ritrovando condizione, gol e convinzione, sono probabilmente una montagna troppo alta da scalare per i biancocelesti che peraltro sembrano solo parenti della squadra che aveva incantato (e vinto) fino a prima del lockdown.

Lotito oggetto di ironia da parte dei tifosi

Ora però tornano alla mente tutte le parole e le polemiche nate durante la quarantena quando era proprio la Lazio, spinta da Lotito, a premere perché si riprendesse a giocare quanto prima. Il presidente biancoceleste aveva bocciato l’idea playoff, convinto di poter superare la Juve ed ora è diventato il bersaglio di tutte le altre tifoserie sui social.

Social scatenati contro Lotito

I tifosi di Juve, Inter, Roma (ed alcuni anche della stessa Lazio) si scagliano sui social contro Lotito: “Immaginate Lotito che si è finto virologo per tre mesi per far riprendere il campionato convinto di vincerlo: non solo non lo vincerà ma è riuscito anche a farsi umiliare da Saelemaekers, Conti e Paquetà. Burinata pazzesca” o anche: “Lotito e Diaconale hanno straparlato durante il lockdown.fino a febbraio non avevano infortuni ora si lamentano”.

Lotito messo sotto accusa anche dai laziali

Gli stessi laziali sono senza parole: “Traditi da Lotito che li ha lasciati soli a resistere e combattere, contro forze impari. Si sapeva tutti che, prima o poi, sarebbe accaduto. Senza cambi ogni anno è così, perché avete un presidente che vuole solo guadagnare”.

L’ironia del web su Lotito

Fioccano reazioni ironiche: “Lotito sta per passare da ” il virus se sta a ritirà” a ” il virus sta avanzando” o anche: “Credo che Lotito ora possa dare l’ok per la sospensione del campionato causa COVID19” oppure “Si sanno già le date dei playoff?” o ancora: “Pare che Lotito al terzo gol del Milan abbia detto: ” …ma poi che è stata tutta sta’ fretta de ricomincia’ a gioca’…” e infine: “Caro Inzaghi, non hai perso per colpa degli episodi ma semplicemente perché hai trovato un grande Milan……e poi perché hai un presidente pulciaro che ti manda in guerra con l’infradito”.

SPORTEVAI | 05-07-2020 09:53