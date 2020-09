Tifosi Juve pronti al sacrificio: Vendiamolo per Chiesa

L’ultimo possibile botto di mercato per la Juventus ha un nome e cognome: Federico Chiesa. La stella della Fiorentina, uno dei giovani giocatori di maggior talento del panorama calcistico italiano, è da tempo nei radar bianconeri e sembra proprio che la trattativa stavolta possa andare in porto. Per liberare un posto per Chiesa, però, serve una cessione importante.

Chiesa-Juve, il punto

Il giocatore, che pure è molto legato alla Fiorentina, non vedrebbe l’ora di trasferirsi a Torino, seguendo a distanza di qualche anno il percorso intrapreso da un altro ex idolo della Fiesole, Bernardeschi. Chiesa ha già detto sì, in linea di massima, alle proposte di Paratici, strappando anche il placet di Commisso: dovesse arrivare una proposta soddisfacente, il presidente viola non si opporrebbe alla cessione alla Juventus.

Chiesa, le esigenze della Juve

I bianconeri, però, devono far cassa. La situazione dei conti in casa bianconera non è delle più floride e occorre sgravarsi di stipendi pesanti, oltre a racimolare un po’ di soldini da eventuali cessioni, per lanciarsi all’assalto del talento viola. Oltre a Khedira, protagonista di una vicenda che assomiglia sempre di più a un tormentone, sono tre gli indiziati: Rugani, che ha richieste in Spagna e Inghilterra, De Sciglio e soprattutto Douglas Costa, che però sembra restio a lasciare Torino.

Mercato Juve, il parere dei tifosi

I sostenitori bianconeri non hanno grossi dubbi su chi sacrificare per arrivare a Chiesa. Questo, almeno, è quanto emerge dall’analisi dei numerosi messaggi social dedicati all’argomento. “Douglas non ha il livello per essere titolare in una squadra costretta a vincere tutte le competizioni. È un giocatore con poche idee e tanti infortuni. È lì, in partite come quella di ieri, proprio quando la pressione è complicata, dove una decisione ti costa la partita, e Douglas offre molti dubbi”, scrive un tifoso. “Douglas non vuole andarsene? E chi è lo scemo, che vuole andare via? 7-8 milioni, chi li dà”, è la sarcastica considerazione di Alessandro. “Sono come i politici, attaccatissimi ai contratti più che ai colori: non te li stacchi più”, osserva Giovanni. Ma c’è anche chi dissente, come Francesco: “Non capisco: non abbiamo dei veri terzini di livello, non abbiamo un quarto attaccante, su Morata stendiamo un velo pietoso, a centrocampo non abbiamo più un regista, ma vogliamo Chiesa a 70 mln che gioca alto a destra, nonostante lì abbiamo già Cuadrado, Bernardeschi, Douglas Costa e Kulusevski, senza contare che anche Dybala parte sempre da lì”.

SPORTEVAI | 29-09-2020 09:33