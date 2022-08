08-08-2022 18:02

Per la Juventus la vigilia della nuova stagione 2022-2023 continua ad essere a tinte abbastanza fosche, tra problemi tattici ed infortuni eccellenti.

In quest’ultimo caso galeotta fu l’amichevole deludente (per usare un eufemismo) giocata alla Continassa contro l’Atletico Madrid, come ultima rifinitura prima dell’imminente partenza del campionato. Al di là del 4-0 a zero subito dai bianconeri e che ha messo nero su bianco (perdonate l’atroce calembour) i limiti tattici di una squadra definita in prima pagina da Tuttosport “lenta, imprecisa e senza idee”, quella disgraziata partita è stata a quanto pare alla radice di un infortunio accusato dal portiere Szczesny.

Juve: arriva anche la tegola Szczesny

L’estremo difensore ha avvertito un fastidio alla fine del primo tempo, spia di una “lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”, si legge nel comunicato ufficiale del team, riscontrata dagli accertamenti radiologici effettuati stamane presso il J Medical. Di conseguenza, il polacco starà fuori per una ventina di giorni (potrebbe tornare a difendere i pali per il primo turno infrasettimanale della stagione, in casa contro lo Spezia il prossimo 31 agosto, andando tutto bene).

Insomma, è un periodo complicato per la Juve, che già deve fare i conti con gli infortuni di Chiesa (rottura al legamento crociato anteriore, e che potrebbe riprendersi completamente a gennaio), McKennie (lesione capsulare della spalla sinistra, tre settimane out) e Pogba (la telenovela del menisco).

I tifosi incolpano la preparazione atletica

Intanto sui social si alza il polverone. Il problema di Szczesny getta benzina sul fuoco di una piazza bianconera alquanto spazientita, in particolare su Twitter. Giarctico scrive: “Sono imbarazzato per l’incompetenza dello staff atletico e medico di questo club. Szczesny si fa male proprio lì dove aveva accusato un affaticamento prima del Real Madrid”, riferendosi al problema all’adduttore che il portiere aveva accusato prima del match con il Real in un’altra amichevole, giocata a fine luglio e con Mattia Perin a difendere i pali al suo posto.

Nico aggiunge polemico: “Siamo riusciti a rompere pure il portiere…continua a sbloccare skills Folletti…”, ovvero il preparatore atletico della Juve; Marcello rincara la dose: “Ovviamente gli aziendalisti vatuttobeners diranno che la preparazione non c’entra niente e che è un infortunio traumatico”. E ancora Raziel: “E anche Szczesny è fuori per 20 giorni. Ma mi raccomando, è solo sfortuna eh, chiaro?? La qualità del gioco e della preparazione fisica portate da questo staff tecnico non possono essere messe in dubbio, o i veri tifosi si arrabbiano”.

Al di là di chi parla di malasorte, e sono opinioni che ovviamente lasciano il tempo che trovano, gli strali dei tifosi insomma stanno andando in direzione della preparazione atletica, al netto di qualche voce controcorrente rispetto a questa tesi. Intanto, Perin continuerà a sostituire Szczesny per tutto il periodo di lontananza dai campi di gioco.