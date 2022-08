08-08-2022 15:50

Guaio in casa Juventus. Si ferma infatti il portiere titolare dei bianconeri Wojciech Szczesny. Per lui una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero stimati parlano almeno di 20 giorni.

Juve, Wojciech Szczesny si ferma

In vista dell’inizio del Campionato di Serie A non arrivano notizie rassicuranti per la Juve. I bianconeri perdono il portiere polacco titolare Wojciech Szczesny. Si parla di una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Stando alle prime stime, a seguito degli accertamenti radiologici svolti stamattina presso il J Medical il portiere non potrà difendere la propria porta per un po’: minimo 20 giorni di stop. La Juve ha dato la notizia tramite comunicato stampa: “Wojciech Szczesny, a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l’Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra; saranno necessari circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica”.

Szczesny, il fastidio durante l’amichevole con l’Atletico Madrid

L’amichevole giocata ieri, 7 agosto, dalla Juventus di Massimiliano Allegri non solo non lascia buone sensazioni visto la sonora sconfitta per 4 a 0 ma in eredità porta anche lo stop di Szczesny che durante il primo tempo ha subito avvertito un fastidio. Gli esami di oggi hanno poi evidenziato la lesione. Dall’amichevole problemi anche per Rabiot che ha riportato sei punti di sutura alla testa: dovrà evitare contrasti di gioco per qualche giorno. A loro si aggiungono, in infermieri, McKennie, Pogba, Aké, Chiesa e Kaio Jorge.

Juve, quando torna Szczesny

La Juventus inizia il proprio campionato il giorno di Ferragosto contro il Sassuolo. Il club di Massimiliano Allegri inizia quindi la propria stagione senza il portiere polacco. Probabilmente Szczesny canterà anche il match contro Sampdoria e quello del 27 agosto con la Roma. Si punta a recuperarlo per lo Spezia del 31 agosto.