Tifosi Juve stanchi: Pirlo, digli tu come si fa

Criticare chi ha deciso la partita contro il Crotone con una doppietta d’autore? Sottolineare i limiti del più forte giocatore del mondo che si è subito ripreso lo scettro di capocannoniere che gli aveva momentaneamente soffiato Lukaku? Si può. Anche Cristiano Ronaldo è umano e ha i suoi difetti. Che possa avere qualche giornata storta – come era capitato di recente – è normale e nessuno gliene potrà mai fare una colpa ma c’è un dato che non sfugge in queste tre stagioni del portoghese alla Juve. Quella che era la sua grande specialità, ovvero i calci di punizione, è diventata un’incubo per Cr7 che non ne centra più una neanche per sbaglio. Neanche col Crotone.

Marchisio canzona Ronaldo

Anche Claudio Marchisio sottolinea scherzosamente la cosa. Il principino scrive su twitter: “A parte le punizioni negli ultimi 25 metri Cristiano Ronaldo fa sempre PAURA!!”.

I tifosi non si spiegano l’astinenza di Cr7 su calcio piazzato

Anche i tifosi della Juve non si danno pace: “Punizioni, è sfigato bene..ha segnato dappertutto su punizione tranne che con noi, assurdo” o anche: “32 col Real Madrid, 13 col Manchester United, 10 con la nazionale portoghese e 1 con la Juventus, possibile? Su circa 700 calciate. Media imbarazzante se non fosse un marziano in valore assoluto”.

C’è chi vorrebbe sostituirlo: “Possiamo non fargliele battere più le punizioni, dai per favore!! Facciamo una petizione, son 3 anni che non si segna un gol su punizione….” o anche: “Le barriere in serie A sono tutt’altra cosa rispetto a quelle farlocche di Liga e Premier”.

Eppure un maestro nelle punizioni ce l’ha in casa, ed è Pirlo: “È il caso che Andrea lo prenda da parte e gli dica…Caro Cristiano, si fa così. E ne piazza una nel sette”. C’è chi ha pronto il sostituto: “Quando non c’è Paulo farei provare Chiesa” e infine: “La Juve non fa goal su punizione diretta dai tempi del leggendario Del Piero. Prestoria”.

