Tifosi Juve urlano vergogna, gli interisti massacrano Gasperini

Di solito erano dall’altra parte, sul banco degli accusati a dover sentire commenti del tipo: “alla Juve quel rigore non l’avrebbero fischiato contro” o cose del genere ma dopo Inter-Atalanta i tifosi bianconeri sono usciti allo scoperto, urlando la propria rabbia e mettendo nel mirino Rocchi e Irrati (arbitro e Var di San Siro) ma anche i fan nerazzurri sono furibondi e attaccano Gasperini.

NEL MIRINO – Il tecnico dell’Atalanta (di scuola Juve, ha allenato le giovanili) viene massacrato sui social per le sue interviste. Ecco cosa si evidenzia: “Gasperini: “situazione grave non capisco perché non si vada al Var”. Gasperini contro juve: “non me la sento di commentare perché non è chiaro il Var. Non sono sicuro che quello dato a noi fosse rigore (netto)”.

ARBITRI – E’ un coro a senso unico dei tifosi dell’Inter: “Gasperini dopo la Juve: “Non parlo degli arbitri, grande partita.” Gasperini dopo l’Inter: una fontana umana” o anche: “Gasperini si lamenta mentre quando contro la Juve gli hanno rubato la partita non ha detto nulla. Che piccolo uomo”, oppure: “Indizi: con la Lazio protesta contro gli arbitri con la Juve non protesta contro gli arbitri con il Verona protesta contro gli arbitri con l’Inter protesta contro gli arbitri Chi è?”.

LA RABBIA – Lo sdegno degli juventini è invece per il rigore negato all’Atalanta: “Talmente ovvio che il campionato deve rimanere aperto. Ma soprattutto la Juve non deve vincere un altro scudetto. Poi i ladri siamo noi. Siete ridicoli. Tutti” o anche: “Per lo stesso identico errore fatto a favore della Juve, oggi avremmo due interrogazioni parlamentari, una denuncia in procura per truffa sportiva e tre bei titoloni in prima pagina ad invocare “la regolarità del campionato”.

DALL’ALTRA PARTE – Fioccano le reazioni: “Se in Juve-Atalanta succedesse una cosa così a favore della Juve che direste voi interisti??” o ancora: “Mi ricordo di un Atalanta Juve dove il Var per trovare un qualcosa per annullare il gol (simulazione di Gomez) è andata talmente indietro che è entrata negli spogliatoi… Ieri non hanno avuto tempo x Lautaro perché poverino poi andava anche espulso” e infine: “Ripetiamo insieme. Errore in favore della Juve. LaJuverubbaaaa (con bava alla bocca) Errore in favore dell’inda. Ossessionati, piangioni, lajuverubbaaaaa”.

SPORTEVAI | 12-01-2020 10:49