Tifosi Milan: Ora però basta, torna a giocare

Vincere con mezza squadra fuori è un’impresa e come tale è stato giudicato il successo del Milan a Verona. Le statistiche dicono che nessun club di serie A è stato tanto martoriato da infortuni e assenze come quello di Pioli e la coperta sta diventando davvero corta. Torna anche l’Europa League (giovedì l’andata con la Stella Rossa) e il tecnico rossonero deve fare i salti mortali per riuscire a mandare una squadra competitiva in campo. Manca soprattutto il totem, quell’Ibrahimovic che potrebbe magicamente recuperare in anticipo sui tempi ed essere disponibile per giovedì.

Ibra, dopo il Festival anche da Fazio

Dopo le cinque serate da protagonista al Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic ieri è stato ospite in serata anche di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” ma i tifosi ora lo rivogliono in campo. Qualcuno arriva anche a ironizzare sugli show extracalcistici dello svedese: “Ufficiale Ibra ospite di Don Matteo 12″.

I tifosi danno fiducia a Ibra

Non manca il complottista di turno che su twitter scrive: “Senza alimentare nessuna polemica. Il festival è finito. Il contratto del rinnovo firmato ad agosto e relative clausole non lo conosceremo mai. Sta di fatto che Ibra guarda caso è migliorato miracolosamente. Domani farà un controllo e chissà che sia magicamente guarito“. La maggioranza però non crede a questa ipotesi: “Basta con questa storia, se stava bene mercoledi con l’Udinese giocava dato che a Sanremo non ha partecipato e ieri era a Verona” o anche: “Per me non è inventato l’infortunio, sarebbe una mancanza di rispetto nei nostri confronti , specie ora in emergenza”. Tutti però in coro sono concordi: “Torna a giocare Ibra, abbiamo bisogno di te”.

SPORTEVAI | 08-03-2021 09:56