Tifosi Milan rassegnati: A questo punto non ci resta che ritirarla

27-11-2021 10:26

Non si può mai esultare del tutto. Il Milan ha vinto la sua prima gara in Champions League riaprendo la porta per una qualificazione agli ottavi sembrava utopia e in campionato è primo e con un calendario più agevole di quello del Napoli ma ad arginare l’entusiasmo arriva puntuale la solita brutta notizia dall’infermeria. Una vera tegola per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Oliveri Giroud per le prossime partite. Gli esami a cui l’attaccante si è sottoposto dopo l’infortunio rimediato a Madrid, infatti, hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro, problema che sarà rivalutato tra 10 giorni. Per rivedere il francese in gruppo serviranno almeno tre settimane, il 2021 per il bomber potrebbe essere già finito.

Per i tifosi non se n’è andata la maledizione della 9 di Inzaghi

Non è la prima volta che Giroud si ferma in stagione e tanti tra i tifosi milanisti danno la colpa alla famosa maledizione della maglia n.9 che ha portato sfortuna a tutti gli attaccanti rossoneri da Inzaghi in poi. Tutti i commenti in tal senso si racchiudono in questa reazione-sfogo: “Comunque ora le possibilità sono 2: o ritiriamo la 9 o Pippo Inzaghi viene a Milanello e con una cerimonia vudoo libera la maglia dalla maledizione… Pippo ti ameremo per sempre ma ci serve un centravanti”

C’è chi osserva amaro: “Giroud l’ennesimo infortunio Milan. Si può vincere qualcosa andando avanti così. Certo lo scudetto degli infortunati é stato vinto” e ancora: “Giroud più di 1 mese e comunque basta mezzi giocatori… prendete I Vlahovic!!! Se vogliamo puntare in alto. Prossimo investimento da fare: acquistare lo staff medico dell’Inter” e ancora:: “Auguriamoci che a San Zlatan non succeda niente”. C’è chi spera: “Con questo infortunio di Giroud magari questi del fondo ci comprano un attaccante serio. E soprattutto cambiano lo staff dei preparatori” e infine: “Qualcuno si offende se dico che Giroud, fin qui, anche al netto degli infortuni, è stato un flop?”

SPORTEVAI