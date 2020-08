Tifosi Milan: Se arriva anche lui sarà rissa continua

Se sia una mossa cautelativa nel caso in cui non si arrivasse a un accordo con Ibrahimovic, visto che il tira e molla sul rinnovo del contratto dello svedese sta cominciando a diventare una stucchevole telenovela dall’esito incerto, o se sia una voce messa in giro ad arte dai media spagnoli o se fosse invece la mossa di Maldini per creare una coppia d’attacco super lo scopriremo nei prossimi giorni. Fatto sta che da stamane circola con insistenza l’ipotesi di un forte interessamento del Milan per Diego Costa.

Dalla Spagna sicuri: Diego Costa a Milano

Juan Gato, giornalista anche della radio spagnola Cadena COPE, ha pubblicato sul suo profilo Twitter, un messaggio abbastanza chiaro sul futuro del bomber spagnolo dell’Atletico Madrid. “Diego Costa ha confessato ai suoi amici più stretti, dopo l’eliminazione in Champions League, che la sua prossima destinazione è Milano”.

Milano potrebbe voler dire anche Inter ma la soluzione è da scartare perché con Conte il bomber si è lasciato malissimo ai tempi del Chelsea con tanto di polemica pubblica (“Conte mi ha scaricato mandandomi un sms”).

Tifosi Milan divisi sull’arrivo di Diego Costa

Sui social la notizia fa il giro del mondo e dopo aver discusso di Suso i fan rossoneri tornano a twittare: “Te lo vorresti come punta titolare? Sicuramente non prendono lui con Ibra. Per me passare da Ibra a questo Diego Costa sarebbe una downgrade assurdo. Perdi un leader e un giocatore tecnicamente superiore per un 9 puro che cambia completamente i movimenti dell’attacco”.

Che coppia con Ibra se arriva Diego Costa

In tanti sognano un’accoppiata di caratterini ribelli: “Neppure sapevo che Diego Costa ancora giocasse…comunque, mi piacciono i figli di p…e lui lo è!!!” o anche: “certo che vederli in campo tutti e due massacrare gli avversari piacerebbe anche a me” o ancora: “Se fosse vera la notizia di Diego Costa prepariamoci alle manette: tra lui, Ibra e Rebic mani in faccia ad ogni partita” oppure: “Nel nostro campionato -cosí come Ibra- è uno che può ancora fare la differenza giocando di rendita “.

Arrivano però anche pareri contrari “Se sosituiscono Ibra con Diego Costa bisogna andare con i forconi a casa Milan. No, non prendono Ibra e Diego Costa insieme, non daranno mai 20 lordi ai due attaccanti” o anche: “Leggo Diego Costa. Acquisto per il quale mi farei brillare tipo mujaheddin perché è stracotto ma peggio ancora non lo sopporto umanamente”

Infine: “Oltre che Diego Costa lo danno bollito, ha segnato poco quest’anno, ma i dubbi restano sull’ingaggio oltre che per me con Ibra prendono uno meno ingombrante come nome”.

SPORTEVAI | 17-08-2020 10:55