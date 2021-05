Tifosi Napoli, che rimpianto dopo lo show di Osimhen

I precedenti consigliavano di non stare tranquilli neanche dopo un primo tempo dominato ma con tre gol di scarto e una superiorità netta, stavolta il Napoli non ha fatto correre rischi alle coronarie dei tifosi. Successo contro lo Spezia blindato già dopo i primi 45′ con un super-Osimhen che ha trascinato la squadra – assieme a Zielinski – verso una vittoria fondamentale in chiave Champions che ora fa tremare Juventus e Milan. Neanche il gol di Piccoli nella ripresa ha spaventato più di tanto i fan partenopei, esaltati dalle prodezze del bomber nigeriano, che qualcuno frettolosamente aveva battezzato un flop e rassicurati poi dal quarto gol firmato Lozano, entrato al posto di uno sfortunato (e infortunato sempre a quella caviglia destra che l’aveva fatto dannare) Mertens.

Osimhen tornato decisivo nel momento più importante

Di guai ne ha passati tanti Osimhen in questa sua prima stagione in serie A, dai diversi infortuni (con tanto di operazione alla spalla e successiva ricaduta quando a Bergamo ha sbattuto la testa a terra) fino al Covid ma ora è tornato decisivo nel momento più delicato: 9 reti negli ultimi otto match di Serie A. 6 da titolare, 3 subentrando. Da marzo ha segnato un gol ogni 90′ (7 in 632′). Quanto basta per alimentare tanti rimpianti.

Ziliani paragona Osimhen a Bolt

Si spinge oltre Paolo Ziliani dopo aver visto le reti del nigeriano. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano scrive su twitter: “Ricordate quando Bolt voleva darsi al calcio? Correva fortissimo, naturalmente, ma i piedi non c’erano. Ecco, Osimhen ha i piedi che a Bolt mancavano e in quanto a correre va veloce come il vento. Come nell’azione del 2-0 allo Spezia. Folgore”.

Per i tifosi il Napoli avrebbe potuto fare un altro campionato

La gioia per vedere un Napoli scintillante c’è ma anche il rimpianto per cosa sarebbe successo con il miglior Osimhen dall’inizio: “Non dico che vincevamo lo scudetto, ma per quando riguarda il discorso Champions con questo Osimhen stavamo già a mare” o anche: “Quanti rimpianti in questa stagione. Se avessimo avuto Victor senza gli infortuni maledetti” oppure: “Ma quali schemi ci servono? Palla lunga a Osimhen e ci abbracciamo”.

C’è chi scrive: “Osimhen è il nuovo Immobile” o anche: “La pantera nera ce l’abbiamo noi!! Gool gool gool!!!” oppure: “Ha segnato il pacco. Quello scoordinato ” e ancora: “Ah… se il Napoli avesse avuto per tutto l’arco del campionato Osimhen”. Infine l’ironia: “Osimhen ha trovato la condizione fisica a maggio. Per Castel di Sangro lo avremo al top”.

SPORTEVAI | 08-05-2021 16:53