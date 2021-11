Tifosi Napoli delusi dall’annuncio choc del campione: "Sei un ingrato"

17-11-2021 13:09

Oltre al caso Insigne, c’è un nuovo fronte di polemica che complica i pensieri del Napoli. Ad aprirlo è stato oggi Irving Lozano, talentuoso esterno messicano degli azzurri, che in un’intervista rilasciata in patria è venuto allo scoperto con una inaspettata richiesta di cessione che ha sorpreso il club e mandato su tutte le furie la tifoseria azzurra.

Lozano snobba il Napoli: “Voglio un top club”

L’uscita improvvida dell’ala di Città del Messico ha preso forma stamattina, quando sono rimbalzate in Italia alcuni stralci dell’intervista concessa alla tv messicana Azteca Deportes:

“Il Napoli è una squadra molto competitiva, ma la verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande, speriamo possa succedere”.

Apriti cielo. Le parole di Irving Lozano sono deflagrate nell’ambiente napoletano al pari di una bomba diventando immediatamente virali sui social tra i tifosi azzurri, che hanno preso malissimo i propositi di partenza dell’esterno messicano.

Tifosi Napoli infuriati sui social

A stonare, secondo il popolo del web partenopeo, è principalmente la tempistica con cui “El Chucky” ha deciso di chiedere il trasferimento a una squadra più grande, visto il rendimento non esaltante offerto in questi mesi di campionato. C’è chi osserva: “Venisse da una stagione da 20 gol e 10 assist potrei anche capirlo, ma non mi sembra che Lozano stia dimostrando di essere questo gran campione”. Qualcuno ironizza: “Chucky ma tu sei la riserva di Politano, al massimo è il Napoli che deve cederti in un club minore perché non sei a livello”. Un fan invece commenta con filosofia: “A tutti piacerebbe avere le donne più belle… ma non tutti possono. Così Lozano che ad oggi non vale neanche il posto da titolare nel Napoli e aspira ad altro fa più ridere che incaz****”. Mentre un altro sembra avere il cuore ferito dal “tradimento” verbale del suo pupillo. “Irving ti ho sempre amato e difeso, ma con queste parole ti stai dimostrando un ingrato”.

E sono molti i supporter che battono sul tasto dell’ingratitudine. Arrivato nel 2019 dal Psv, Lozano in 2 anni non ha dimostrato di meritare i 40 milioni spesi dal club di De Laurentiis per il suo cartellino, ma è stato sempre sostenuto e amato dal popolo azzurro che ora però gli rifaccia il rendimento deludente delle ultime stagioni. “Il legittimo desiderio di Lozano di accedere in un club più grande si scontra con un unico dato di realtà: è una pippa che non vale l’ingaggio percepito, né il costo sostenuto per l’acquisto del suo cartellino”. E infine: “Lozano non meriti il nostro affetto. Se a giugno porti 40 Mln vai dove ti pare e buona fortuna”.

