Tifosi Napoli, gioia dopo la grande paura: Juventini, ora zitti

La grande paura è durata poco meno di un’ora. la paura di avere il braccino nella gara più importante, rischiando di mandare a monte tutta la stagione, la paura che ci sia un complotto sotto per favorire la Juventus, la paura di non essere all’altezza per mancanza di personalità. Il rigore di Insigne ha spazzato via le ansie per un po’ ma per i tifosi del Napoli prima dell’esultanza finale hanno dovuto soffrire. Anche sotto di un gol la Fiorentina non si è arresa fino a quando non è arrivato il raddoppio firmato da Zielinski che ha cacciato via tutti i fantasmi, compresi quelli di Calvarese e Irrati.

Per i tifosi un primo tempo da incubo

L’avvio iniziale degli azzurri era stato incoraggiante ma col passar dei minuti erano cominciati a venir fuori incubi e tremori a leggere i commenti sui social: “sento i fantasmi di Simeone e Mazzoleni che aleggiano su questa partita” o anche: “Svegliaaaa che qui noi non regala niente nessuno! Non siamo la Juve, siamo il Napoli”, oppure: “Ma veramente vogliamo continuare a non giocare così? Che deve segnarsi da sola la Fiorentina?” e ancora: “Troppa pressione dovuta anche a cose “non esattamente calcistiche”. La tensione è tanta: “Ma voi tutto apposto? Io già sono al terzo infarto” e infine: “Ma la Fiorentina non doveva scansarsi??? Giocano come dovessero lottare per lo scudetto”.

L’ansia sul rigore concesso col Var

Anche a inizio ripresa torna la paura con momenti infiniti di ansia in occasione del rigore. L’arbitro Abisso ha lasciato col fiato sospeso tutti per tanti lunghissimi minuti prima di fischiare il penalty: “È la stessa situazione di ieri. Il VAR ieri non doveva intervenire sui due primi rigori, e non deve intervenire nemmeno su questo. Non stanno rispettando il protocollo VAR (rigore che c’è, secondo me, parlo solo della OFR)“.

Arrivano commenti anche da altre tifoserie: “Adesso quelli del complotto anti Napoli dovranno spiegarmi il senso di questa on field review irregolare per un rigore che non c’è” e ancora: ” In epoca di VAR e dopo tutto quello che è successo ieri, caro Milenkovic non puoi trattenere un giocatore a quella maniera perché ti fischia rigore tutta la vita”.

Dopo il raddoppio degli azzurri si è scatenata la gioia dei tifosi. Tanti anche i tweet anti-Juve (“Juventini che gridano allo scandalo per il rigore del Napoli…proprio loro parlano”, o anche: “Juve, ora vai pure in Europa League”). Al fischio finale scoppia la festa. Il Napoli vede la Champions a un passo, basterà battere il Verona al Maradona.

SPORTEVAI | 16-05-2021 14:26