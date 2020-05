Tifosi Roma, no al milanista: Se non sono rotti non li prendiamo?

Sarà un mercato di scambi e di parametri zero. Quante volte abbiamo sentito queste parole da quando il corona virus ha stravolto vite, abitudini e consuetudini in tutti i settori, calcio incluso? E così probabilmente sarà però è chiaro che una cosa è un parametro zero come Cavani o Callejon, altro un affare a costo zero di cartellino come Bonaventura. Il centrocampista del Milan ha detto no a tutte le proposte di rinnovo e lascerà i rossoneri a parametro zero.

Raiola strappa un supercontratto per Bonaventura

Il giocatore piaceva anche a Gattuso, che l’avrebbe riabbracciato volentieri al Napoli e all’Atalanta ma sembra fatta per la firma con la Roma. Il suo agente Mino Raiola ha trovato un accordo per un contratto biennale a 2,5 milioni a stagione con opzione per un terzo anno.

Sui social i milanisti esultano per l’addio di Bonaventura

La notizia non ha mandato nel panico i tifosi del Milan, stando a quanto si legge sui social: “Complimenti a Raiola. Adesso si capisce perché il Milan non voleva rinnovargli il contratto. Per me un aumento dell’ingaggio non si giustifica per un giocatore che va verso la fine della carriera” o anche: “2,5 milioni con il rosso in bilancio che hanno ?? Come fa quel pizzaiolo a fare sti miracoli?!”.

Tifosi della Roma spaventati per i tanti infortuni di Bonaventura

Sul fronte giallorosso tanta amarezza: “Quanto ci piace dare ingaggi alti ai mezzi giocatori” o anche: “È Bonaventura che deve dare 2,5 mln alla Roma”, oppure “Già questo si infortunava a Milano, pensa a Roma cosa può diventare…”.

L’ironia di Focolari su Bonaventura

Ironico il giornalista Furio Focolari su Radio Radio: “Bonaventura? Se non vengono dagli infortuni la Roma non li compra… Ha 30 anni, quello che doveva dare l’ha dato”.

I tifosi la pensano come lui: “Non bastano Perotti e Pastore, mo serve anche il triennale a Bonaventura”, oppure: “Aiutiamo il Milan invece di Milano? Roma Care No mascherine ce prendiamo Bonaventura

Su twitter è un coro a senso unico: “Bonaventura e Pastore fanno una coppia da lettino infermieristico che fa invidia ai più grandi…giustamente io non me lo farei scappare…” e infine: “Altro mezzo giocatore. Ne fa 4 buone..5 no. Ne siamo pieni, ha avuto tanti infortuni..insomma manteniamo il trend”.

SPORTEVAI | 21-05-2020 12:08