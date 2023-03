Tirreno-Adriatico 2023: Roglic trionfa e prenota il Giro, bene Ciccone

La Corsa dei due Mari è stata vinta dal ciclista sloveno, che succede al connazionale Pogacar

12-03-2023 17:01

Prosegue il dominio sloveno alla Tirreno-Adriatico: l’edizione 2023 è stata vinta da Primoz Roglic, al secondo successo in carriera nella Corsa dei due Mari. Il capitano della Jumbo-Visma succede al connazionale Tadej Pocagar, vincitore delle ultime due edizioni: sono ben quattro i successi di corridori sloveni negli ultimi cinque anni.

L’ultima tappa della corsa è stata vinta dal belga del team Alpecin-Deceuninck Jasper Philipsen, davanti a Groenewegen e Dainese.



Roglic, dominio assoluto alla Tirreno-Adriatico

Roglic ha stravinto la 58esima edizione della Tirreno-Adriatico, conquistando la maglia azzurra della classifica generale, quella verde degli scalatori e la maglia ciclamino della classifica a punti, mentre la maglia bianca del miglior giovane è andata ad Almeida.

Una corsa senza storia: dopo la prima parte con Filippo Ganna leader, Roglic ha imposto la sua superiorità vincendo tre tappe consecutive, e nella settima e ultima frazione, chiusa con il tradizionale traguardo di San Benedetto del Tronto, si è limitato a controllare i possibili tentativi dei rivali.

Una lampante dimostrazione di forza in vista del Giro d’Italia, al via tra meno di due mesi.

Tirreno-Adriatico: tra gli italiani il migliore è Ciccone

Roglic ha chiuso in classifica generale con un vantaggio di 18 secondi sul portoghese Joao Almeida, e di 23 secondi sul britannico Tao Geoghegan Hart.

Il migliore degli italiani è stato Giulio Ciccone, sempre nel gruppo dei big e molto convincente: l’Azzurro ha chiuso al quinto posto dietro a Lennard Kamna e davanti a Mikel Landa, Hugh Carthy, Aleksandr Vlasov e Thibaut Pinot.

Roglic: “Buone sensazioni in vista del Giro”

“E’ bello tornare alle corse così. Mi sono divertito tutta la settimana – ha detto Roglic dopo la vittoria -. I miei compagni di squadra sono andati molto forte. Mi aspettavo di soffrire di più. Vincere quando è inaspettato è ancora meglio. E’ una vittoria importante anche in vista del Giro d’Italia“.

Tirreno-Adriatico 2023: ultima tappa a Jasper Philipsen

Il belga ha conquistato due vittorie di tappa in questa Tirreno-Adriatico, confermando di essere uno dei velocisti più forti del mondo. Philipsen ha fatto bene anche grazie alla stella della Alpecin-Deceuninck, Mathieu Van Der Poel.

“Spero di poterlo avere spesso come ultimo uomo, ma avrà anche lui qualche piccolo obiettivo, quindi purtroppo non sarà sempre possibile… – ha spiegato scherzosamente Philipsen -. Alcuni compagni devono ancora entrare in forma, ma sono convinto che nelle prossime corse arriveranno altre vittorie importanti. La fuga oggi era forte, quindi siamo dovuti andare davvero veloce. Penso che siamo stati bravi a restare davanti come squadra e Mathieu ha fatto ancora una lavoro eccezionale che sono riuscito a concretizzare. Finire la settimana così è davvero bello”.