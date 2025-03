Tirreno-Adriatico, il trionfo di Ayuso: a Milan l’ultima tappa. Scene surreali all’arrivo: si cerca l’arma di un omicidio

Lo spagnolo conquista la 60esima edizione della corsa italiana davanti a Ganna e Tiberi. A San Benedetto forze dell’ordine al lavoro mentre la città si prepara a ospitare i corridori

Un giorno surreale quello vissuto nell’ultima frazione della Tirreno-Adriatico. La vittoria complessiva è dello spagnolo Ayuso, l’ultimo squillo è di un Jonathan Milan sempre più padrone delle volate. Ma la giornata è cominciata con un caso di cronaca nera che ha tolto un po’ di entusiasmo all’arrivo.

La volata vincente di Milan

Seconda vittoria di tappa per Jonathan Milan che sembra pronto a prendersi il mondo della velocità. Anche a San Benedetto del Tronto uno sprint regale per l’azzurro che batte Bennett e Kooij. “Era un traguardo importante per me – ha dichiarato alla fine della prova – ma anche per il team che ha lavorato tutta la settimana per darmi questa opportunità. La caduta ha lasciato qualche segno ma vincere era importante anche per lasciarmela alle spalle. Ora tutta l’attenzione va sulla Milano-Sanremo”.

Il trionfo di Ayuso

La 60esima Tirreno-Adriatico di Juan Ayuso, non si tratta della notizia del giorno visto che lo spagnolo aveva già chiuso i giochi nella giornata di ieri. Il 22enne di Barcellona dimostra di essere uno dei nomi da tenere in considerazione per le corse a tappe che arriveranno in estate. Alle spalle di un fenomeno come Pogacar sembra essere cresciuto in maniera esponenziale e nella penultima tappa si è messo alle spalle nomi importanti come Pidcock e Hindley.

Alle sue spalle nella classifica generale si piazzano Filippo Ganna e Antonio Tiberi. Per il primo una prova convincente che lascia ben sperare in vista della Milano-Sanremo, il secondo sembra aver trovato forma e convinzione e in questo momento rappresenta una delle speranze per il ciclismo italiano nelle corse a tappa.

Benedetto del Tronto: si cerca l’arma di un delitto

San Benedetto del Tronto si prepara a ospitare l’arrivo dell’ultima tappa della Tirreno-Adriatico ma nella mattina si vive una situazione surreale. A pochi passi dal lungomare dove è infatti previsto l’arrivo le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’arma di un omicidio che è avvenuto nella notte. Il caso di cronaca è avvenuto poco prima dell’alba con l’accoltellamento di un 24enne e il ferimento di altri 2 dopo una discussione avvenuta in una discoteca.