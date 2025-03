Pogacar vuota il sacco e spiega perché non correrà il Giro d'Italia 2025. Svolta sulla Roubaix, i tifosi sognano

Continua ad alimentare curiosità il 2025 di Tadej Pogacar. Pur mancando ufficialità, lo sloveno non correrà il Giro 2025, e c'è un motivo. Inoltre prende corpo la suggestione di una partecipazione alla Parigi-Roubaix

È ormai pressoché assodato il fatto che Tadej Pogacar non correrà il Giro d’Italia 2025. E quindi non vedremo sicuramente l’impresa delle imprese, ovvero la (potenziale) conquista dei tre grandi giri in un’unica stagione. E intanto sembra che il calendario di questa stagione dello sloveno dia una certa enfasi alle classiche, in modo tale da cercare di completare il palmares delle Monumento correndo (e vincendo) quelle che mancano: in particolare la Parigi-Roubaix.

Pogacar rinuncia al Giro 2025 ma non chiude all’ipotesi dei tre Grandi Giri in un’unica stagione

Certo, Pogacar non ha fatto una dichiarazione ufficiale in cui dice no al Giro. Ma in un certo senso ha fatto capire perché non lo correrà quest’anno (anche se il campionissimo sloveno sta facendo impazzire i giornalisti con dichiarazioni ambigue, marce indietro e fughe in avanti). Come riporta FanPage, il vincitore del Giro 2024 (e di tre Tour de France) ha confessato di non essere pronto a correre tre grandi corse a tappe in un’unica stagione.

Si vocifera infatti (ma anche qui, siamo sempre nei dintorni del periodo ipotetico visto che il calendario di Pogacar è praticamente ufficializzato sino ad aprile) che possa tentare quest’anno l’assalto alla Vuelta, con la maglia rossa di campione che ancora gli manca. Fermo restando la presenza al Tour che non dovrebbe essere messa in discussione essendo uno degli obiettivi principali di questo 2025, persino un alieno come Pogacar ritiene la tripletta dei grandi giri in un’unica stagione qualcosa fuori dalla sua portata, per ora.

“Ho provato l’impatto sul mio corpo di correre due grandi giri nello stesso anno, ti stanchi per tutto il resto della stagione”, ha affermato. “Farne tre quindi è davvero dura, perciò proseguo per vedere come va facendone due per stagione. Ma un giorno vorrò provarci”. La conquista dei tre grandi giri in un’unica stagione resta ad oggi un inedito nella storia del ciclismo.

L’ipotesi Roubaix prende sempre più quota

Quindi, con il Tour quasi blindato e la suggestione Vuelta, necessariamente bisogna sacrificare il Giro, dove il team UAE si affiderà ad Adam Yates e Juan Ayuso per la classifica generale e punterà anche sul talento in ascesa del giovane Isaac Del Toro.

Ricapitolando: Pogacar è quasi certo che non affronterà il Giro 2025 (anche se manca ad oggi una comunicazione ufficiale), per concentrarsi sul Tour e molto probabilmente sulla Vuelta; sugli altri fronti, è possibile che si apra la suggestione Parigi-Roubaix.

Si tratta dell’unica Classica Monumento a cui non ha mai preso parte (ci era andato vicino nel 2023, ma poi non se ne fece niente) e quindi, tra le cinque corse di un giorno di questa levatura, una delle due che ancora non ha conquistato. L’altra è la Milano-Sanremo, a cui prenderà parte il prossimo 22 marzo per conquistare quella vittoria che farebbe compagnia agli altri successi ottenuti nelle Monumento, ovvero il Giro delle Fiandre, la Liegi-Bastogne-Liegi e Il Lombardia.

Quando Pogacar scioglierà la riserva

Secondo La Gazzetta dello Sport Pogacar potrebbe quindi correre la classica sul pavé il prossimo 13 aprile. E mentre potrebbe non partecipare ad altre corse a tappe sino al Delfinato di giugno, che funge da prologo per il Tour, lo sloveno fresco di successo allo UAE Tour questa primavera dovrebbe altresì concentrarsi solo sulle gare di un giorno e sulle classiche. La riserva verrà sciolta definitivamente dopo la Sanremo: quindi verso la fine di marzo avremo un quadro più chiaro sui reali obiettivi di Pogacar per questo 2025.